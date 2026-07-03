Ampliarán Ley Seca en CDMX durante partido México vs Inglaterra

Ley Seca en CDMX | Gobierno de la CDMX analiza extender medida tras los festejos del Tri. (Andrea Murcia Monsivais)

El Gobierno de la Ciudad de México informó que durante el partido de México vs Inglaterra se ampliará el horario de la Ley Seca y se sumarán más colonias a la medida, así lo anunció el secretario de Gobierno César Cravioto.

Lo anterior, con el fin de reforzar la seguridad y el orden público en zonas con mayor afluencia, así como reducir incidentes durante las celebraciones previstas en la ciudad.

La suspención de la venta de bebidas alcoholicas se aplicará a partir de las 00:00 horas del domingo 5 de julio hasta las 07:00 de la mañana del lunes 6 de julio, como parte del operativo especial de seguridad previsto para esa jornada.

En los dos partidos anteriores, la medida se aplicó unicamente unas horas antes del juego.

Además, durante la jornada, la Ley Seca también se aplicará en la Roma Norte y Condesa, además de las colonias contempladas con anterioridad la Juárez, Tabacalera, San Rafael, Cuauhtémoc, así como el perímetro “A” del Centro Histórico.

Las autoridades capitalinas informaron que la restricción se aplicará de forma diferenciada según la alcaldía y el tipo de evento, por lo que el alcance final será publicado de manera oficial en cada demarcación.

La prohibición abarcará tanto establecimientos formales como comercio en vía pública dentro de los perímetros establecidos.