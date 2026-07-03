Resonador del IMSS fortalece diagnósticos y reduce tiempos de atención en Hospital General Regional 200 Tecámac

El Hospital General Regional (HGR) No. 200 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Tecámac, renovó su equipo de resonancia magnética con tecnología de última generación e inteligencia artificial, una incorporación que permitirá ofrecer diagnósticos más precisos, ampliar la capacidad de atención y beneficiar a cientos de miles de derechohabientes de la zona oriente del Estado de México.

La jefa del Servicio de Imagenología del hospital, la doctora Yadira Ramírez García, explicó que el equipo anterior operó desde la apertura del hospital, en 2011, por lo que ya había llegado al final de su vida útil. La renovación representa un avance importante para el área médica, ya que incorpora herramientas tecnológicas que mejoran la calidad de las imágenes y agilizan la realización de estudios.

Uno de los principales beneficios es el incremento en la capacidad de atención. Mientras que con el resonador anterior se realizaban entre seis y ocho estudios por jornada, el nuevo equipo permite efectuar entre 19 y 20 exploraciones en el mismo periodo, lo que representa un aumento considerable en la productividad del servicio.

Además de ser más rápido, el nuevo resonador incorpora inteligencia artificial, una herramienta que analiza las imágenes obtenidas y puede identificar alteraciones que incluso podrían pasar desapercibidas para el ojo humano. Posteriormente, el médico radiólogo revisa los hallazgos para emitir un diagnóstico más preciso y oportuno.

Durante un recorrido por el área de resonancia magnética, personal médico explicó que los estudios tienen una duración aproximada de entre 20 y 30 minutos, ya que este tipo de tecnología requiere más tiempo para obtener imágenes de alta definición. A diferencia de una tomografía, la resonancia permite observar con mayor detalle órganos, tejidos y estructuras internas, lo que facilita detectar lesiones, fracturas, tumores y otras enfermedades con mayor exactitud.

Los especialistas señalaron que esta tecnología resulta especialmente útil para atender padecimientos neurológicos, lesiones de columna, problemas musculoesqueléticos y enfermedades del hígado o las vías biliares. Gracias a la calidad de las imágenes, los médicos pueden definir con mayor precisión el tratamiento que requiere cada paciente.

Resonador del IMSS fortalece diagnósticos y reduce tiempos de atención en Hospital General Regional 200 Tecámac

Durante la explicación, la doctora Dulce Castañeda mostró cómo las imágenes obtenidas permiten observar estructuras del cerebro, la columna vertebral y otros órganos con un nivel de detalle superior al de otros estudios. Incluso es posible reconstruir imágenes tridimensionales de vasos sanguíneos y diferenciar el tipo de tejido presente en una lesión, información que ayuda a decidir si un paciente requiere cirugía, radioterapia, quimioterapia u otro tratamiento.

El resonador también permitirá reducir la necesidad de enviar pacientes a servicios privados para la realización de estos estudios. Anteriormente, cuando la demanda superaba la capacidad instalada, el IMSS recurría a la subrogación del servicio. Con el nuevo equipo, una mayor cantidad de estudios podrá efectuarse dentro del propio hospital.

La cobertura del servicio no se limita únicamente a los habitantes de Tecámac. El Hospital General Regional No. 200 atiende alrededor de 265 mil derechohabientes de municipios cercanos como Zumpango, Otumba y Temascalapa. Además, brinda apoyo a otros 11 hospitales de la representación regional del IMSS Estado de México Oriente, por lo que el número de personas beneficiadas supera el medio millón.

Resonador del IMSS fortalece diagnósticos y reduce tiempos de atención en Hospital General Regional 200 Tecámac

Debido a esta alta demanda, la especialista explicó que las solicitudes de resonancia magnética se revisan de manera individual para dar prioridad a los casos más urgentes, como pacientes con tumores, menores de edad o personas con lesiones graves que requieren un diagnóstico inmediato para iniciar tratamiento.

El personal médico destacó que el Hospital General Regional No. 200 cuenta con características que lo distinguen dentro del IMSS. Además de su infraestructura, fue diseñado como un hospital autosustentable, con sistemas de reciclaje de agua y generación de energía, así como equipos médicos especializados que fortalecen la atención a los derechohabientes.

Durante la visita también se informó que el hospital espera recibir en una siguiente etapa un tomógrafo de nueva generación, ya que el equipo con el que actualmente opera también tiene alrededor de 15 años de servicio. La intención es continuar renovando la tecnología médica para ofrecer diagnósticos más rápidos y de mayor calidad.

Finalmente, los especialistas coincidieron en que la incorporación de este resonador representa un paso importante para fortalecer la atención médica en la región, reducir tiempos de espera y acercar a los derechohabientes tecnología comparable con la utilizada en hospitales privados, pero disponible dentro del sistema público de salud.