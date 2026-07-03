Limitan a 25 mil personas el aforo a inmediaciones del Ángel para el México - Inglaterra

Operativo Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho. (SSC)

El Gobierno capitalino anunció que para los festejos durante el encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra, el cupo en las inmediaciones de la glorieta del Ángel de la Independencia, en la avenida Paseo de la Reforma, será de máximo 25 mil personas.

Esto, con la finalidad de evitar que la aglomeración de personas ocasionen accidentes o pérdidas humanas.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, explicó que se fortalecerán los controles de acceso, con el fin de que una vez que la vialidad llegue a su capacidad máxima — cuatro personas por metro cuadrado — se avise a los asistentes y se limite el acceso a la zona, con el fin de redirigir a los aficionados a otros puntos donde podrán disfrutar el partido de fútbol.

En tanto, en el corredor de la avenida Paseo de la Reforma, desde la Fuente de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución, en un operativo coordinado con las Secretarías de Gobierno, Protección Civil, Atención y Participación Ciudadana, Salud, y Cultura, la Policía de la Ciudad de México incrementará su despliegue en 30 por ciento, con la presencia de más de seis mil elementos.

Las prioridades operativas de este dispositivo son:

El establecimiento de una zona de atención prioritaria en el Ángel de la Independencia

El control del flujo de personas, para su distribución en todo el corredor, y para garantizar un aforo y desaforo seguros

La mitigación y desactivación estratégica de conductas y situaciones que pongan en riesgo la integridad de los asistentes

El monitoreo y supervisión en tiempo real

Se establecerá un perímetro de seguridad en el polígono de la Diana Cazadora a la Glorieta del Ahuehuete, rodeado por un segundo cinturón de seguridad externo, que se extenderá hasta avenida Chapultepec y avenida de los Insurgentes, a fin de garantizar un correcto control de los flujos de personas hacia el Ángel de la Independencia, que es el punto de mayor concentración de personas.

Para apoyar a estas tareas, en las zonas que han registrado mayores concentraciones, dijo Vázquez Camacho, se desplegará un equipo de orientadores mundialistas para guiar a los asistentes y distribuirlos de manera ordenada y segura. Además, se endurecerán las medidas en estos filtros para el aseguramiento y desecho de bebidas alcohólicas, pirotecnia, o cualquier objeto que pueda ser un riesgo para las y los asistentes.

Este polígono, donde se concentraron en mayor número de emergencias en festejos previos, será un espacio con cero tolerancia a vendedores ambulantes, motocicletas de servicios de reparto, flujo vehicular, y cualquier otra cosa que obstaculice el flujo natural de la personas, con prioridad en los tramos de Sevilla a Niza y Londres a Río Lerma.

En el FanFest del Zócalo capitalino habrá tres mil 300 elementos, cuya función principal será garantizar un ingreso seguro y ordenado, con la implementación de filtros de seguridad que incluirán revisiones aleatorias para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas y objetos peligrosos, en los accesos ubicados en 5 de febrero, 20 de noviembre, Pino Suárez, Tacuba y Madero, considerando que una vez que el Zócalo llegue a su máxima capacidad, se invitará a las y los asistentes a disfrutar del partido en las 12 pantallas instaladas en calles aledañas.

Asimismo, a fin de controlar los flujos de personas, se operarán cierres estratégicos de estaciones de Metro y Metrobús en las cercanías de la zona prioritaria, para evitar el arribo masivo de personas, que pueda poner en riesgo la integridad de los asistentes; y, para garantizar un flujo seguro de personas para el aforo y desaforo, se harán las adecuaciones viales necesarias para convertir en vías peatonales, Chapultepec en ambos sentidos, desde Avenida de los Insurgentes hasta Lieja; avenida de los Insurgentes en ambos sentidos, y desde la Glorieta de Insurgentes hasta Paseo de la Reforma, para que las y los asistentes puedan transitar seguros sin convivir con el flujo vehicular.

También, bajo la coordinación de la Secretaría de Salud, con la participación del ERUM, y con el apoyo de la Cruz Roja Mexicana, el IMSS Bienestar y PEMEX, se fortalecerá la atención médica prehospitalaria, con el incremento del estado de fuerza de personal médico y paramédico, y de ambulancias y motoambulancias de primera respuesta; a esto se sumará la instalación de dos Puestos Médicos Avanzados, para brindar atención médica avanzada en los casos que así se requiera.