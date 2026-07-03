Azucena Cisneros supervisa obras para evitar inundaciones en Rinconada de Aragón

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, realizó un recorrido por la zona de Rinconada de Aragón, una zona normalmente conocida por la reincidencia de inundaciones, por lo que su gobierno está implementado una serie de obras que pretenden terminar con esta problemática.

Entre las acciones que buscan frenar las inundaciones se encuentra la rehabilitación del Colector 12 de un kilómetro, que continúa en proceso, así como la repavimentación de la avenida principal.

También se realizará el cambio de drenaje en la calle Águilas y se devolvió el abastecimiento de agua por la red, misma que faltó en la zona por años.

Cisneros afirmó que los trabajos de infraestructura en el municipio deben “terminar cuanto antes” con el fin de que estén listos antes de que termine el 2026.

“No vamos a ceder hasta que se termine el colector, el drenaje, toda esta región tiene que terminarse ya y atenderse para que se terminen las inundaciones”.