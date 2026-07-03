Activan alerta naranja por fuertes lluvias en alcaldía Cuajimalpa

Tormenta avanza sobre Azcapotzalco y Cuajimalpa (Webcamsmx)

La tarde de este viernes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos activó la alerta naranja por las fuertes precipitaciones que azotan a la alcaldía Cuajimalpa de manera continua.

En la demarcación se registra la presencia de una fuerte tormenta acompañada de granizo que ha generando intensas corrientes de agua en vialidades.

Interlomas también registra diversos encharcamientos.

Otras zonas afectadas por las precipitaciones al poniente de la capital son Tláhuac, Cuauhtémoc y Azcapotzalco. En el Estado de México los municipios afectados son Valle de Chalco, Ixtapaluca, Tepotzotlán, Villa del Carbón, Jilotzingo, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Otzolotepec, Xonacatlán, Temoaya, Zinacantepec y Calimaya.