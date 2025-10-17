Bloqueos en la Picacho-Ajusco: trabajadores del IMSS-Bienestar afectan circulación este viernes

Picacho-Ajusco Trabajadores de la salud del IMSS-Bienestar se manifiestan. (Especial)

Al sur de la Ciudad de México, la carretera Picacho-Ajusco está bloqueada por manifestación de trabajadores de la salud del IMSS Bienestar que exigen mesa de diálogo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Entre las protestas de los manifestantes de este viernes 17 de octubre, se encuentran principalmente: investigar los recursos destinados a este instituto del 2023 al 2025, así como la exigencia de insumos, medicamentos y, sobre todo, que se regularicen los pagos atrasados.

El grupo que bloquea la transitada carretera cuenta de aproximadamente 50 personas involucradas. Aunque este número es menor a las grandes manifestaciones, son suficientes para generar un atraso en la vialidad de Picacho-Ajusco.

El bloqueo lleva aproximadamente una hora y ya ha ocasionado enfrentamientos orales entre los choferes, así como usuarios, del transporte público y los trabajadores de la salud que se manifiestan.

A pesar de que la situación no ha pasado a mayores, aún no hay mesa de diálogo con la ASF.

La recomendación es evitar transitar por la carretera actualmente bloqueada. En la cuenta del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México en la red social X (@C5_CDMX), presentan como alternativa vial: Kinchil y Telchac.