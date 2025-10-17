Hoy No Circula sábado 18 de octubre: Restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Hoy No Circula | lunes 13 de octubre

¿Tienes planes para hoy y necesitas salir en coche? Antes de arrancar, mejor verifica si tu auto está autorizado a circular. Por ello, en esta nota te presentamos el programa de restricción vehicular Hoy No Circula para este sábado, que establece qué autos descansan ciertos días para que no te agarren desprevenido.

Vehículos Exentos del Hoy no circula, sábado 18 de octubre

Para este sábado, las reglas de circulación sabatina se aplican en la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

En este día, no podrán circular los autos con holograma 1 cuya terminación de placa sea 1, 3, 5, 7 o 9 .

cuya . También los autos con holograma 2 tienen restricción: estos vehículos no circulan ningún sábado.

El horario vigente para esta medida será de 5:00 a 22:00 horas.

Algunos vehículos están exentos de la medida y pueden circular libremente incluso en sábado:

Autos con holograma 0 o 00

o Vehículos eléctricos o híbridos

o Vehículos de emergencia, transporte público, autos con placas de discapacidad o con permisos especiales autorizados

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un depósito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2 mil 74.80 y hasta 3 mil 112.20 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito.