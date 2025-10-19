Janecarlo Lozano entrega 18 mil apoyos económicos a mujeres en GAM

Entregan 18 mil apoyos económicos a mujeres en Gustavo A. Madero

La alcaldía Gustavo A. Madero entregó 18 mil apoyos económicos a mujeres de la demarcación como parte del programa social Mujeres con Raíz, que otorga un pago único de 4 mil pesos a beneficiarias que no reciben otros programas federales o locales.

De acuerdo con la administración encabezada por el alcalde Janecarlo Lozano, este programa tiene como objetivo reconocer el trabajo de las mujeres que sostienen a sus familias y comunidades, así como fortalecer su independencia económica y brindar nuevas oportunidades de desarrollo.

Entregan 18 mil apoyos económicos a mujeres en Gustavo A. Madero

Durante la entrega realizada en la explanada de la alcaldía, Lozano destacó que el programa busca beneficiar principalmente a madres solteras, jefas de familia y mujeres en situación de vulnerabilidad, con edades entre 18 y 59 años.

El alcalde explicó que los recursos podrán destinarse a diferentes fines, como emprender un pequeño negocio, continuar los estudios o salir de un entorno de violencia, con el propósito de impulsar la autonomía y la seguridad económica de las participantes.

Las tarjetas entregadas permiten disponer del apoyo de manera inmediata en cajeros automáticos. Según la alcaldía, la iniciativa representa el programa social más grande en la historia de Gustavo A. Madero dirigido específicamente a mujeres.

Entregan 18 mil apoyos económicos a mujeres en Gustavo A. Madero

El evento reunió a miles de vecinas en la explanada de la demarcación, quienes acudieron a recibir el apoyo. Algunas beneficiarias expresaron que los recursos les permitirán iniciar un negocio o mejorar las condiciones de vida de sus familias.

Con Mujeres con Raíz, la alcaldía busca consolidar políticas públicas con perspectiva de género y derechos humanos, orientadas a mejorar la calidad de vida de las mujeres de la demarcación y a fortalecer el tejido social.

Janecarlo Lozano agregó que su administración continuará impulsando programas que promuevan la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico de las mujeres en Gustavo A. Madero.