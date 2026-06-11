Brugada: Mundial y manifestaciones pueden coexistir en una ciudad democrática (414795195017101)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada afirmó que la capital del país vive una jornada en la que se busca garantizar tanto el derecho a la manifestación como el derecho de la población a participar en las actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026, al asegurar que se ha logrado una conciliación entre ambos derechos.

En el Zócalo capitalino, la mandataria señaló que la ciudad mantiene su carácter de espacio de libertades y derechos, donde las expresiones de protesta conviven con eventos masivos vinculados al torneo internacional.

“Se logró la conciliación entre ambos derechos”, expresó Brugada al referirse a las movilizaciones registradas en la ciudad y a la asistencia de aficionados tanto al estadio como al Fan Fest instalado en el Centro Histórico.

La jefa de Gobierno sostuvo que miles de personas se encontraban participando en las actividades mundialistas, mientras que las manifestaciones continuaban desarrollándose de manera paralela.

En ese contexto, aseguró que las autoridades trabajan para garantizar la movilidad, la seguridad y el acceso de la afición a los distintos eventos.

También afirmó que la Ciudad de México está preparada para vivir un Mundial “pacífico, seguro y alegre”, y destacó que la capital recibe visitantes nacionales e internacionales en un ambiente de apertura y diversidad cultural.

Señaló que la estrategia del Gobierno capitalino busca ampliar el acceso de la población a las actividades relacionadas con la Copa del Mundo mediante un modelo denominado “Mundial Social”, que incluye festivales futboleros en las distintas alcaldías y acciones de promoción deportiva e inclusión social.

La mandataria indicó que el objetivo es que la celebración del Mundial no se limite a quienes pueden asistir a los estadios, sino que alcance a la mayor cantidad posible de habitantes.

En ese sentido, destacó la instalación de 18 festivales futboleros en distintos puntos de la ciudad y la construcción de más de 500 canchas deportivas como parte de las acciones impulsadas en el marco del torneo.

Respecto a las críticas sobre el gasto público asociado a las actividades mundialistas, Brugada aseguró que la infraestructura y operación del Fan Fest fueron financiadas por la FIFA y sostuvo que los recursos públicos de la ciudad continúan orientados a programas sociales y atención de necesidades prioritarias.

Finalmente, reiteró que la Ciudad de México buscará proyectar durante el Mundial una imagen de inclusión y respeto, al promover una celebración “sin xenofobia, sin machismo, sin clasismo, sin racismo y sin exclusión”, al tiempo que confió en que el futbol contribuya a generar un ambiente de unidad entre la población.