De héroes en la pandemia a trabajadores sin base: personal eventual del INER protesta junto al Estadio Ciudad de México

Protesta de trabajadores del INER en Calzada de Tlalpan (Adolfo López)

A un costado del Estadio Ciudad de México y casi frente a la estación Estadio Azteca del Tren Ligero, un reducido grupo de trabajadores eventuales del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) salió a protestar para exigir lo que consideran una deuda pendiente desde la emergencia sanitaria por COVID-19: un empleo estable y el cumplimiento de las promesas de basificación.

Con carteles en mano, los inconformes recordaron que durante los momentos más críticos de la pandemia fueron reconocidos como parte del personal que sostuvo la atención médica. Sin embargo, aseguran que ese reconocimiento quedó sólo en discursos y homenajes simbólicos.

“Antes éramos héroes, ahora no tenemos bases”, se leía en una de las consignas colocadas durante la manifestación.

Exigen estabilidad para el personal eventual

Los trabajadores señalaron que forman parte del personal eventual del INER y que, tras el fin de la contingencia sanitaria, continúan laborando bajo esquemas que consideran inestables y sin certeza sobre su futuro laboral.

Entre sus principales demandas está la asignación de plazas definitivas, pues afirman que durante la pandemia recibieron apoyos por parte del gobierno y se les prometió que, una vez superada la emergencia, tendrían acceso a procesos de basificación.

No obstante, al paso de los años, esos compromisos no se han reflejado en beneficios concretos.

“Más que un mural, queremos un trabajo digno”

Durante la protesta también mostraron mensajes dirigidos a las autoridades sanitarias y federales para evidenciar su inconformidad.

“En COVID héroes, el resto de años sólo un grupo sin reconocimiento, sin derechos y con trabajo inestable”, expresaba otra de las pancartas.

En otro de los mensajes resumieron el motivo de su movilización: “Más que un mural INER de reconocimiento por nuestro valor, queremos un trabajo digno”.

Aunque se trató de un grupo reducido, los manifestantes insistieron en que su lucha representa a trabajadores que permanecen bajo contratos eventuales pese a haber estado en la primera línea de atención durante la pandemia.

Bajo la consigna de “Estabilidad para personal eventual del INER” y “Personal eventual del INER luchando por sus derechos”, pidieron que las promesas realizadas tras la emergencia sanitaria no queden en el olvido y se traduzcan finalmente en certeza laboral para quienes, aseguran, respondieron cuando el sistema de salud más los necesitó.