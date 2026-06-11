Agrupamiento a caballo de la SSP frena avance de la CNTE en Tlalpan y División del Norte

Tren Ligero Tasqueña (Iván Guevara)

Connatos de bronca entre integrantes del magisterio disidente con policías, una patrulla vandalizada, así como espacios e infraestructura del Tren Ligero, son los intentos de vándalos que buscan boicotear el inicio de la Copa Mundial de FIFA en sus frustrados acercamientos para llegar a la zona de Última Milla alrededor del estadio.

Mientras decenas de convoyes del Tren Ligero transportaban aficionados hacia Santa Úrsula y otros tantos se abrían paso con patines, bicicletas y a pie, un contingente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) logró emerger desde las inmediaciones del Cetram Tasqueña, alrededor de las 9:00 horas, para enfilarse lentamente sobre la calzada de Tlalpan en dirección sur con rumbo al Estadio Ciudad de México. Colectivos pro Palestina y el grupo Mariposas buscadoras les antecedió sobre la misma ruta, pero fueron frenados en el cruce con la avenida División del Norte por elementos de la SSC que cerraron la vía con dos camiones-caballerizas del agrupamiento a caballo, punto en el que todos debieron parar su avance.

En el mismo sitio, reducidos grupos dentro del contingente de la disidencia magisterial vandalizaron un vehículo de la Policía Metropolitana, despertando reclamos entre los seccionales que marchaban. ¡“Ese no fue el acuerdo”!, lanzaron a los rijosos.

Tren Ligero Tasqueña (Iván Guevara)

Al tiempo, un grupo de supuestos estudiantes arrancó una sección de la reja que guarda los flancos de la vía del Tren Ligero, lanzaron luego los despojos a las vías, lo que obligó a la interrupción del servicio.

Otro grupo encendió un pequeño fuego sobre la base y neumáticos de los camiones-caballerizas que bloquean el camino, sin que los elementos de la SSC intervinieran.

La acción transcurre en medio de tensión mientras un vallado de civiles que argumentan ser trabajadores del Gobierno Federal trataban de bloquear las vías de desfogue sobre este tramo de la calzada, y a decir de uno de ellos, que visten de blanco, su función es disuadir de encontronazos entre los oficiales y manifestantes.

La Crónica de Hoy 2026