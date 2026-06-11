¿A qué hora lloverá hoy 11 de junio en CDMX y Edomex? El clima cambia el día de la inauguración del Mundial 2026

La temporada de lluvias continuará este 11 de junio. Sin importar la inauguración del Mundial 2026, las calles se mantendrán pendientes del drenaje y millones de personas ya revisan el pronóstico del clima antes de salir.

Para quienes pensaban que el día estaría tranquilo, el panorama apunta a otra jornada donde el cielo irá empeorando conforme avance la tarde. La CDMX y el Estado de México mantienen condiciones para lluvias que podrían intensificarse durante varias horas del día.

¿A qué hora se espera lluvia hoy 11 de junio en CDMX?

El pronóstico apunta a que la primera mitad del día tendrá momentos con cielo parcialmente nublado y ambiente relativamente estable, pero conforme avance la tarde comenzará el verdadero movimiento atmosférico.

Entre las 14:00 y 16:00 horas aumenta de forma importante la probabilidad de lluvia en distintas zonas de la capital. A partir de ese horario podrían aparecer chubascos intermitentes acompañados de incremento de nubosidad.

El escenario más activo se perfila entre las 16:00 y 20:00 horas, cuando podrían desarrollarse tormentas eléctricas, lluvias moderadas a fuertes y posibles rachas de viento.

Para la noche, la lluvia no necesariamente desaparecerá. En algunos puntos del Valle de México podría mantenerse con intensidad variable e incluso extenderse hacia la madrugada.

Edomex también entra al mapa de lluvias fuertes

En el Estado de México, especialmente hacia zonas del norte y oriente, el pronóstico prevé acumulados más importantes.

Municipios metropolitanos podrían experimentar una combinación incómoda pero clásica del arranque de temporada, específicamente por calor durante el día y tormentas durante la tarde-noche.

El cambio ocurre porque continúa el ingreso de humedad desde el Pacífico y el Golfo de México, combinado con sistemas de baja presión que mantienen condiciones para precipitaciones amplias en el centro del país.

El Mundial 2026 llega entre lluvias e inundaciones en CDMX

El contexto meteorológico no pasa desapercibido: el inicio del Mundial 2026 coincide con un periodo de lluvias persistentes en el centro del país.

En los últimos días, autoridades capitalinas han reforzado medidas para reducir riesgos de inundaciones y mejorar la operación del drenaje ante eventos intensos.

Aunque todavía faltan ajustes diarios en el pronóstico, el patrón esperado para esta semana mantiene la tendencia de lluvias vespertinas y nocturnas, por lo que el paraguas deja de ser accesorio y vuelve a ocupar lugar fijo en la mochila.

Recomendaciones para hoy

Sal con paraguas o impermeable

Considera tiempos extra en traslados por posibles encharcamientos

Si manejas, reduce velocidad ante lluvia intensa

Mantente pendiente de avisos oficiales durante la tarde y noche

Las próximas horas serán clave para saber si el aguacero llega puntual o decide adelantarse, pero el clima para este jueves no pinta favorable.