Hoy No Circula lunes 20 de octubre: Restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Inicia una nueva semana en la capital del país con las lluvias cediendo y a punto de concluir oficialmente la temporada de lluvias. Mientras tanto, las temperaturas comienzan a bajar en diferentes puntos y los niveles de tránsito se mantienen altos. Mientras tanto, las prohibiciones de circulación estarán aplicando este lunes 20 de octubre con regularidad para autos y motocicletas con engomado color amarillo (placas terminadas en 5 y 6) con holograma de verificación 1 o 2.
Vehículos Exentos del Hoy no circula, lunes 20 de octubre:
- Hologramas 00 y 0: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.
- Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.
- Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.
- Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.
Al no haber contingencia ambiental, estas son las medidas regulares y habituales para los días lunes en la Ciudad de México y Estado de México.
Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco Solidaridad
- Toluca
¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?
Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.
Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula
Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,074.80 y hasta 3,112.20 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito