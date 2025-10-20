Niegan que Lex Ashton “N” sea encarcelado en el CEVAREPSI; se queda en el Reclusorio Oriente

Detenido Lex Ashton "N". (FGJCDMX)

Un juez negó que Lex Ashton “N”, el hombre que asesinó a un alumno dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur sea encarcelado en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (CEVAREPSI), cárcel capitalina para enfermos mentales.

A pesar de que la autoridad judicial cambió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por justificada debido a un amparo, Lex Ashton “N” deberá de llevar su proceso penal dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Previo a que se discutiera el posible movimiento de centro de internamiento, David Retes, el abogado del joven de 19 años, declaró que su intención no era que el imputado regresara a su hogar, si no que al presuntamente ser una persona con un enfermedad mental, tenía que

La prisión preventiva oficiosa se aplica de forma automática para ciertos delitos graves sin necesidad de debatir si es necesaria, mientras que la prisión preventiva justificada requiere que el juez evalúe y justifique la necesidad de la medida caso por caso, basándose en riesgos procesales como fuga u obstaculización de la investigación.

En la audiencia de vinculación a proceso, celebrada el pasado 16 de octubre, David Retes acusó al juez de haber desestimado los dictámenes en los que supuestamente se expone que el imputado fue diagnosticado con enfermedades mentales desde que era menor de edad, lo que según el abogado, lo libraría del proceso penal.

Además, Retes anunció que solicitó que Lex fuera trasladado al CEVAREPSI, petición que fue negada.

Entre los datos de prueba que se expondrían estaría un expediente emitido por la Facultad de Psicología de la UNAM en el que se describe que Lex Ashton “N” recibía apoyo desde que era menor de edad, alrededor del año 2021. Sumado a esto, peritos particulares narrarían que el joven de 19 años vivió un cuadro de psicosis el pasado 22 de septiembre, cuando salió de su casa, se dirigió a la escuela y con una guadaña asesinó a la víctima de 17 años, lesionó a un trabajador y se arrojó de un edificio.

Lex Ashton “N” fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado, por el asesinato de Jesús, el alumno del CCH; por igual, permanece una investigación en su contra por homicidio en grado de tentativa, a causa de que hirió a un trabajador de la escuela cuando intentó detenerlo tras el atentado que cometió.