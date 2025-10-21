Así amenazan “El Paquito” y “El Beto”, publican video de extorsionadores de La Unión

En la grabación aparecen dos agresores identificados como “El Paquito” y “El Beto” (X: @c4jimenez)

Un video publicado en redes sociales exhibe la forma en que presuntos integrantes de La Unión Tepito golpean y amenazan a un comerciante del Centro Histórico de la Ciudad de México, presuntamente como parte de un cobro de piso. En la grabación aparecen dos agresores identificados como “El Paquito” y “El Beto”, quienes someten a la víctima dentro de una habitación pequeña.

Golpes, amenazas y mensaje territorial

De acuerdo con la denuncia difundida en redes, los agresores reclaman dinero al comerciante mientras lo golpean con puños, patadas y una tabla.

Durante la agresión se escucha la frase “esto es coto”, expresión utilizada por grupos delictivos para advertir que una zona les pertenece y que quien trabaja ahí debe pagar cuotas de extorsión.

La víctima intenta cubrirse y suplica que se detenga la agresión, sin embargo, los sujetos continúan golpeándolo hasta dejarlo en el suelo.

Según el reportero, ambos forman parte de una célula que opera para La Unión Tepito, organización delictiva vinculada con cobros ilegales a comerciantes en la zona.

Extorsión persistente en el corazón comercial de la CDMX

El Centro Histórico es uno de los polos comerciales más importantes del país y, desde hace años, autoridades capitalinas han reconocido la operación de grupos delictivos dedicados a la extorsión. A pesar de múltiples operativos, comerciantes han denunciado que el cobro de piso continúa como práctica recurrente.

Autoridades, bajo presión

Hasta el momento no se ha informado sobre detenciones relacionadas con este caso, pero el video ha generado indignación entre usuarios y colectivos de comerciantes, quienes exigen mayor vigilancia y acciones firmes contra los responsables. La difusión de estas imágenes vuelve a colocar en la agenda pública el control criminal ejercido sobre vendedores del Centro Histórico.