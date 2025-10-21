Fondeso CDMX: cómo solicitar hasta 100 mil pesos; hay créditos con 0% de tasa de interés

Fondeso CDMX: cómo solicitar hasta 100 mil pesos Conoce los requisitos para solicitar tu Financiamiento para el Emprendedor y hacer despegar tu negocio (Pexels)

Con el programa de Financiamiento para el Emprendedor otorgado por el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO), consigue un préstamo de hasta $100 mil pesos mexicanos para impulsar tu emprendimiento.

El Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO) es un fideicomiso público creado por el Gobierno de la Ciudad de México, que busca proveer un marco de impulso al emprendimiento y de esta forma fomentar el desarrollo a micro, pequeñas y medianas empresas.

Con este objetivo se creó el Financiamiento para el Emprendedor, dirigido a personas que desean crear una empresa o negocio; de esta forma el Gobierno promueve el emprendimiento como una alternativa de carrera.

Para otorgar el préstamo, FONDESO distingue entre dos categorías de emprendimiento acorde al giro del negocio: existe una para emprendedores en sectores de actividades económicas tradicionales y otro para sectores de innovación y desarrollo tecnológico.

De acuerdo al giro del emprendimiento, cada crédito tiene características diferentes.

Emprendedor en sectores de actividades económicas tradicionales

Para este tipo de giro económico, FONDESO está otorgando un crédito desde $25,000 pesos hasta $100,000 con una tasa de interés ordinaria de 6% anual fija sobre saldos insolutos, es decir, la tasa de interés anual que se aplica sobre el saldo pendiente de tu préstamo.

Además, puedes diferir el pago hasta 24 meses, pagando de forma mensual, con la posibilidad de no pagar por 3 meses (pagando intereses del 9% anual), en caso de necesitarlo.

Emprendedor en sectores de innovación y desarrollo tecnológico

En el caso de los sectores de innovación y desarrollo tecnológico, el monto del crédito incrementa, con la oportunidad de solicitar desde $100 mil pesos hasta $200 mil.

En esta modalidad de préstamo, puedes pagarlo hasta 36 meses de manera mensual, manteniendo el 6% de tasa de interés anual fija que a modalidad por actividades económicas tradicionales.

Del mismo modo, se conserva el beneficio de no pagar por 3 meses (pagando intereses del 9% anual), si por alguna razón no se puede efectuar el pago de la mensualidad.

Requisitos para solicitar el crédito en cualquier modalidad

De acuerdo con el sitio oficial del FONDESO, podrás ser beneficiario si eres persona física o moral con actividades económicas en la Ciudad de México y busques financiamiento para tu negocio.

Además, de acuerdo al monto solicitado, el crédito deberá ser garantizado bajo las siguientes consideraciones:

Importe del crédito de 1,000 a 50,000: deberán presentar un pagaré.

Importe del crédito de 50,001 a 200,000: deberán presentar una garantía prendaria.

Importe del crédito de 200,001 a 500,000: deberán presentar una escritura pública (garantía sobre bien inmueble).

Los demás riquitos podrán variar según se trate de una persona física o moral y la modalidad del giro económico del crédito.

Cómo solicitar el crédito

De acuerdo con la convocatoria, para poder solicitar el crédito deberás seguir una serie de pasos:

Tomar un curso o taller en materia empresarial impartido o coordinado por FONDESO., con un mínimo de 4 horas. Acudir al módulo de FONDESO de la Alcaldía donde se ubique tu emprendimiento o negocio y mencionar la fecha y modalidad del curso de capacitación que cursaste, así como la documentación necesaria para el crédito que quieras solicitar. Finalmente, personal de FONDESO validará la información y documentación entregada y se comunicará contigo para informar el resultado de tu solicitud.

Listo, de esta forma podrás iniciar o desarrollar tu emprendimiento con apoyo del Gobierno de la Ciudad de México.