La fiebre mundialista llega a Venustiano Carranza: Alcaldesa entrega 26 canchas de fútbol

Entregan canchas en Venustiano Carranza

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, rehabilitó y entregó 26 canchas de fútbol como parte de su compromiso con la ciudadanía con el fin de fortalecer la infraestructura deportiva para beneficio de todas y todos.

Previo al Mundial, muchos de los espacios fueron totalmente rehabilitados, otros de ellos son nuevos y funcionales para la práctica de este deporte.

A la inauguración de estos espacios deportivos, se sumaron los diputados federales Elena Segura y Julio César Moreno, así como el diputado local, Israel Moreno, quienes por su parte cortaron el listón en canchas ubicadas en distintos puntos de la demarcación, sumándose a un festejo encabezado por la alcaldesa que reunió a casi 8 mil personas, junto con el gabinete de la demarcación.

Durante el evento las y los asistentes recibieron balones, playeras, alimentos e hidratación, además de convivir con la mascota futbolera de la alcaldía, llamada “VENI”, quien se convirtió en el centro de la alegría y la interacción comunitaria reforzando el ambiente festivo y deportivo de la jornada.

Evelyn Parra aseguró a las y los asistentes que las canchas le pertenecen a la comunidad y que pueden ser utilizadas por todos los vecinos cercanos a ellas, por lo que pidió que siempre permanezcan abiertas para el disfrute de todos. Asimismo, exhortó a la población a cuidarlas, ya que son espacios creados para la convivencia, la recreación y la práctica deportiva.

De igual forma, en este ambiente mundialista la alcaldía Venustiano Carranza participó con más de 2 mil 500 personas en la ola más grande del mundo realizada en Paseo de la Reforma, demostrando la fuerza y unidad de la comunidad y reafirmando que la pasión por el deporte forma parte del ADN que distingue a los habitantes de la demarcación gobernada por la alcaldesa Evelyn Parra Álvarez.