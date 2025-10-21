Obras de Línea 3 del Mexicable en Naucalpan llevan 50% de avance

Avances de Línea 3 del Mexicable en Naucalpan avanzan en tiempo y forma (Especial)

Mexicable — El secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Sibaja González, informó este martes que la Línea 3 del Mexicable, obras que se llevan a cabo en el municipio de Naucalpan, lleva un avance del 50 por ciento conforme a los tiempos establecidos y forman parte de la estrategia estatal para ofrecer transporte público moderno, eficiente y con sentido social en el poniente de la entidad.

El secretario de Movilidad explicó que esta Línea 3 del Mexicable contará con 278 cabinas con capacidad para 10 pasajeros sentados, lo que permitirá transportar hasta 40 mil personas por día.

Asimismo, detalló que la obra tendrá una extensión de 9.5 kilómetros y estará integrada por 10 estaciones distribuidas en tres estructuras principales, sostenidas por 62 postes.

La línea troncal comprenderá 4.8 kilómetros e incluirá seis estaciones, mientras que dos antenas adicionales incorporarán cuatro estaciones más para ampliar la cobertura hacia distintas zonas del municipio.

El titular de Movilidad mexiquense señaló que la Antena “A” conectará las estaciones La Tolva e Izcalli Chamapa, mientras que la Antena “B” enlazará La Tolva con Lomas del Cadete, zonas con alta densidad poblacional que anteriormente carecían de opciones de transporte público.

En el mismo tenor, resaltó que este medio de transporte además garantizará la seguridad, será más rápida en los desplazamientos urbanos.

La administración de la Gobernadora Delfina Gómez subrayó que esta nueva línea del Mexicable conectará las zonas altas y de difícil acceso de Naucalpan con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, a través de la estación “Mexipuerto Cuatro Caminos”, lo que facilitará una mayor movilidad a más de 700 mil vecinos de la región, lo que reducirá los tiempos de traslado de una hora a 30 minutos las oportunidades de movilidad laboral y educativa.

Daniel Sibaja aseguró que las obras de esta línea del Mexicable avanza con criterios técnicos y ambientales que priorizan el bienestar social y la movilidad sustentable, elementos clave en la política estatal de transporte impulsada por la administración de la Gobernadora Delfina Gómez.

