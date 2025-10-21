Paseo Nocturno de Día de Muertos en CDMX 2025: fecha, ruta y horario

Paseo Nocturno de Día de Muertos en CDMX 2025 Conoce la fecha, ruta y horario para disfrutar de este evento. FOTO: RODRIGO RUBIO /CUARTOSCURO.COM (Rodrigo Rubio)

En México el Día de Muertos se celebra el 1 y 2 de noviembre, sin embargo, la Ciudad de México te ofrece un sin fin de actividades para que disfrutes solo o acompañado, una de estas actividades es el Paseo Nocturno de Día de Muertos.

El Gobierno de la Ciudad de México invita a ciclistas, patinadores, corredores y peatones a participar en el Paseo Nocturno “Muévete en Bici” que se llevará cabo el próximo sábado 25 de octubre.

El Paseo Nocturno es una actividad organizada por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) con el objetivo de promover la participación en actividades culturales que impulsen la movilidad sustentable, la actividad física y el cuidado del medio ambiente.

La actividad es completamente gratuita, y aunque no sea obligatorio el disfrazarse, se recomienda hacerlo para poder disfrutar de una experiencia más completa y apegada al Día de Muertos.

En caso de disfrazarte, deberás tener ciertas consideraciones para procurar tu bienestar y el de los demás participantes, como evitar disfraces largos que puedan entorpecer tu recorrido, no usar máscaras o antifaces que dificulten tu vista, además de cualquier artefacto que pueda obstaculizar tu andar.

Fecha, ruta y horario del Paseo Nocturno de Día de Muertos

Como se mencionó al inicio el Paseo Nocturno del Día de Muertos está propuesto para el 25 de octubre en un horario de 19:00 a 23:00 horas.

La ruta es de 19 kilómetros y abarcará desde Paseo de la Reforma al Centro Histórico de la capital. Así lo informó el Gobierno de la Ciudad de México en sus redes sociales.

🚴‍♀️ Este sábado 25 de octubre vive el Paseo Nocturno de #DíaDeMuertos2025, una experiencia llena de color, tradición y diversión bajo la luz de la luna por parte de @LaSEMOVI. 🌕✨



🛣️ Serán 19 kilómetros de recorrido por las calles y avenidas más emblemáticas de la… pic.twitter.com/XrHqETXGJC — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 20, 2025

Participa en el 13° Concurso de Disfraces durante el Pasero Nocturno de Día de Muertos

Si eres de los que se esmeran en su disfraz, el Gobierno de la Ciudad de México también está organizando su 13° Concurso de Disfraces durante el Paseo Nocturno de Día de Muertos.

El concurso se llevará a cabo en la Columna del Ángel de la Independencia; podrás inscribirte el mismo día del concurso a partir de las 19:00 horas hasta las 20:30, hora en que dará inicio el concurso.

Para poder participar, tu disfraz deberá ser original, creativo y representativo de la tradición del Día de Muertos; además se darán puntos extras si incluye una bicicleta y es realizado con material reciclado.

Para escoger al ganador, se calificará de acuerdo a su desempeño escénico y los elementos que conformen el disfraz de los participantes.

Se otorgarán diferentes premios según el lugar que se haya ganado:

El primer lugar: dos bicicletas R26 y R20

Segundo lugar: una bicicleta R26

Tercer lugar: una bicicleta R24

Además, cada ganador recibirá artículos memorables de los Países Bajos.

Ahora ya conoces fecha, la ruta y horarios para disfrutar del Paseo Nocturno del Día de Muertos, y si te animas, podrás participar en el 13° Concurso de Disfraces.