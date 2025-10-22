Metro anuncia operativo especial en L-9 por el Gran Premio de México

Línea 9 del Metro Línea 9 del Metro (La Crónica de Hoy)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la Línea 9 del Metro, que corre de Pantitlán a Tacubaya, será una de las principales opciones de movilidad para las personas que asistan al Gran Premio de la Ciudad de México 2025, el cual se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la zona de Ciudad Deportiva.

Las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla se encuentran aledañas al autódromo y son las más convenientes para acceder al evento, que iniciará el viernes 24 y concluirá el domingo 26.

El organismo afirmó que la Línea 9 constituye un eje estratégico dentro de la red del Metro, ya que conecta con distintos puntos de la capital a través de sus múltiples correspondencias: en Tacubaya con la Línea 7; en Centro Médico con la Línea 3; en Chabacano con las Líneas 2 y 8; en Jamaica con la Línea 4; y en Pantitlán con las Líneas 1, 5 y A.

Con motivo del evento, el STC y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), implementará un operativo especial en la Línea 9. Este incluirá la presencia de elementos de seguridad y vigilantes en las estaciones cercanas al autódromo, con el objetivo de reforzar la vigilancia y ofrecer apoyo a los usuarios durante su traslado.

El Metro recordó que los horarios de operación para domingos y días festivos serán de 7:00 a 24:00 horas. Además, reiteró la importancia de respetar las normas de seguridad dentro de la red, entre ellas el uso de los vagones exclusivos para mujeres y menores de 12 años.

Asimismo, se exhortó a los usuarios a respetar la línea amarilla en los andenes, permitir el descenso antes de abordar, no obstaculizar el cierre de puertas y evitar sentarse en el piso. También se recomendó cuidar a los menores de edad al utilizar escaleras eléctricas y al entrar o salir de los vagones.

El STC pidió evitar arrojar objetos o envolturas metálicas a las vías, ya que pueden causar daños en las instalaciones o en los trenes, lo que derivaría en retrasos en el servicio.

La Línea 9, conocida como la “línea café”, será una de las rutas más convenientes para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez durante el fin de semana del Gran Premio de México 2025