Subió a 32 el número de personas muertas por el “pipazo” en Iztapalapa

Puente La Concordia (Rogelio Morales Ponce)

41 días después de la tragedia con la pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, se confirmó una víctima fatal más. Se trata de Tiffany Odette Cano, una joven de 16 años y que se convirtió en la persona número 32 en perder la vida tras este fatal accidente. Ahora, ya sólo quedan 5 personas que continúan hospitalizadas tras sufrir lesiones en el lugar de los hechos.

Hasta el momento, 5 personas permanecen hospitalizadas, 47 han sido dadas de alta y 32 han fallecido.



Nuestra solidaridad y respeto están con cada una de las familias. pic.twitter.com/ctpI6ZtuLW — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) October 22, 2025

Ya son 32 muertes por el pipazo en el Puente de la Concordia en Iztapalapa

La Secretaría de Salud informó Tiffany Odette Cano González falleció en el Instituto Nacional de Rehabilitación luego de haber estado internada desde el día del accidente.

Su padre, Misael Cano Rodríguez y quien la acompañaba ese día, también aparece en la lista de personas fallecidas tras las quemaduras sufridas en el Puente de la Concordia.

¿Cuántas personas quedan afectadas por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa?

El mismo reporte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informa que, además de las 32 personas fallecidas, han sido dadas de alta otras 47 desde el día del accidente y que ya se encuentran completamente fuera de peligro.

Por otra parte, cinco de ellas todavía se encuentran hospitalizadas y recibiendo atención médica para curar sus heridas por quemaduras y en busca de salvar sus vidas.