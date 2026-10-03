Ecatepec recibirá reconocimiento internacional como Ciudad de las Aves

El municipio de Ecatepec será reconocido internacionalmente como Ciudad de las Aves, como parte de las acciones que se realizan para mejorar las áreas verdes y promover el cuidado de las especies que habitan o pasan por el territorio municipal.

El reconocimiento será entregado durante el Festival del Día Mundial de las Aves Migratorias, que se llevará a cabo el próximo domingo 18 de octubre en la explanada municipal de Ecatepec de Morelos. El evento se realizará de las 10:00 a las 15:00 horas y estará dirigido a familias, jóvenes, niñas y niños interesados en conocer más sobre las aves y la importancia de conservar los espacios naturales.

Durante el festival se realizarán diferentes actividades relacionadas con la observación y protección de las aves. Entre ellas se encuentran talleres, recorridos y dinámicas de observación, con el objetivo de que la población pueda acercarse a la naturaleza y conocer las especies que forman parte del entorno. La celebración también busca destacar la importancia de las aves migratorias y de los espacios verdes que utilizan durante sus recorridos. Estos lugares sirven como zonas de descanso, alimentación y refugio para distintas especies.

Ecatepec recibirá reconocimiento internacional como Ciudad de las Aves

El reconocimiento como Ciudad de las Aves representa uno de los esfuerzos que se han realizado en Ecatepec para recuperar y conservar áreas verdes. La intención es que el municipio cuente con más espacios que permitan la presencia de diferentes especies y, al mismo tiempo, mejoren las condiciones ambientales para sus habitantes. Las autoridades municipales han señalado que las acciones para recuperar zonas verdes forman parte de una estrategia para hacer de Ecatepec un municipio con mejores condiciones ambientales. La recuperación de estos espacios también busca generar lugares de convivencia para la población.

El festival permitirá que los asistentes conozcan la importancia de observar y registrar las diferentes especies de aves. Las observaciones de los habitantes pueden contribuir a conocer qué especies se encuentran en el municipio y cuáles utilizan la zona durante sus procesos migratorios La actividad se realizará en la explanada municipal, ubicada sobre la calle Adolfo López Mateos, sin número, en la colonia San Cristóbal Centro. Además de las actividades relacionadas con las aves, se contempla la participación de las familias en diferentes dinámicas para fomentar el respeto por la naturaleza. El objetivo es que la celebración no solamente sea recreativa, sino que también ayude a generar conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.

Ecatepec es uno de los municipios más poblados del Estado de México y cuenta con diferentes zonas urbanas y espacios que pueden convertirse en áreas de refugio para distintas especies. Por ello, la recuperación de áreas verdes representa un reto para las autoridades y para la propia población. El gobierno municipal, encabezado por la presidenta municipal *Azucena Cisneros Coss*, busca impulsar acciones relacionadas con el cuidado ambiental y la recuperación de espacios públicos. Con el Festival del Día Mundial de las Aves Migratorias, Ecatepec pretende acercar a sus habitantes a la naturaleza y fomentar una mayor participación ciudadana en el cuidado de las especies.

El evento será gratuito y se espera la participación de familias del municipio. Las autoridades invitaron a la población a acudir a la explanada municipal y formar parte de las actividades preparadas para esta celebración. La entrega de la distinción internacional como Ciudad de las Aves marcará uno de los principales momentos del festival y servirá para reconocer los esfuerzos encaminados a recuperar las áreas verdes y promover una relación más cercana entre la población y la naturaleza.