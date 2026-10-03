Edomex reporta más de 1.6 millones de operativos de seguridad durante gestión de Delfina Gómez

A tres años del inicio de la administración de Delfina Gómez Álvarez, el Gobierno del Estado de México reportó la realización de más de un millón 600 mil operativos de seguridad, como parte de una estrategia que busca reducir los delitos y fortalecer la coordinación entre autoridades. De acuerdo con las cifras presentadas por el gobierno estatal, las acciones se han realizado con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, además de instituciones encargadas de la procuración de justicia.

Durante este periodo se reportó la detención de más de 31 mil personas en diferentes operativos. La administración estatal señaló que la estrategia de seguridad se ha basado en la coordinación entre instituciones y en una mayor presencia de las autoridades en las comunidades. Uno de los principales esquemas implementados es el Mando Unificado Oriente, que concentra acciones de seguridad en 15 municipios del Estado de México y busca coordinar a corporaciones de los tres órdenes de gobierno. En esta región se han realizado 284 mil 166 operativos, que derivaron en la detención de 40 mil 604 personas por diferentes delitos, según las cifras oficiales.

Durante estas acciones también fueron retiradas de las calles mil 113 armas de fuego, 2 mil 659 armas blancas y 415 armas hechizas. Además, las autoridades reportaron el aseguramiento de 22 mil 396 vehículos y la recuperación de mercancía con un valor de 129 millones 683 mil 354 pesos.

En los operativos también se aseguraron 504 mil 795 litros de hidrocarburo y posibles sustancias relacionadas con actividades delictivas. Asimismo, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se cumplimentaron 544 órdenes de aprehensión. La gobernadora Delfina Gómez señaló que el Mando Unificado Oriente permite mantener una coordinación permanente entre autoridades federales, estatales y municipales para atender los problemas de seguridad en los municipios que forman parte de esta región.

Otro de los mecanismos utilizados son las Mesas de Paz, de las cuales se derivaron un millón 678 mil 441 dispositivos de seguridad durante el periodo reportado. Estas acciones permitieron, según las cifras oficiales, la detención de 31 mil 313 personas y el aseguramiento de 11 mil 832 vehículos.

También se reportó el decomiso de 583 armas de fuego y 2 mil 962 objetos punzocortantes, además del aseguramiento de más de 39 millones de pesos en efectivo y 604 mil 211 litros de hidrocarburo y posibles drogas. Dentro de las acciones de seguridad también se encuentran los Operativos Violeta, enfocados en municipios que cuentan con Alerta de Violencia de Género. Durante el periodo señalado se realizaron 166 operativos de este tipo.

En materia de incidencia delictiva, las autoridades estatales señalaron una reducción en diferentes delitos. Entre 2024 y 2025, los homicidios disminuyeron 21.8 por ciento, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El gobierno estatal también informó que 2025 registró la cifra más baja de homicidios de los últimos 15 años en la entidad, de acuerdo con los datos utilizados por la administración estatal.

Respecto a los delitos relacionados con robo, entre 2023 y 2025 se registró una disminución de 13.5 por ciento en la tasa de robo o asalto en calle o transporte público por cada 100 mil habitantes. El robo a casa habitación disminuyó 14.9 por ciento, mientras que el robo parcial de vehículo bajó 9.8 por ciento. En el caso del robo total de vehículo, la reducción reportada fue de 30.7 por ciento.

Las autoridades también señalaron un cambio en la percepción ciudadana. Durante el periodo 2025-2026, aumentó 5.3 puntos porcentuales el número de personas adultas que dijeron sentirse seguras en sus colonias o localidades. El gobierno estatal indicó que continuará con la coordinación entre instituciones y con los operativos de seguridad para atender los delitos y fortalecer las acciones de prevención en los municipios del Estado de México.