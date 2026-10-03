PAN propone crear el Sistema de Consulta de Bienes Reportados como Robados en la CDMX

Registro celulares 2026 Registro celulares 2026: fecha límite para registrar líneas con terminación 1 (Pexels)

Antes de comprar un celular usado, una computadora, una bicicleta o cualquier otro bien identificable, los capitalinos podrían consultar en línea si el objeto cuenta con un reporte de robo, lo anterior, en caso de aprobarse una iniciativa presentada por el PAN en el Congreso de la Ciudad de México.

El diputado local Mario Sánchez Flores propuso crear el Sistema de Consulta de Bienes Reportados como Robados, una herramienta que permitiría verificar determinados objetos mediante números de serie, códigos, IMEI u otros identificadores, con el objetivo de facilitar la detección de bienes robados y reducir su comercialización.

“Hoy una persona puede comprar de buena fe un celular, una computadora, una bicicleta o una herramienta usada sin contar con una herramienta general para verificar si fue reportada como robada. Queremos que antes de comprar pueda consultar y antes de recibir pueda verificar”, señaló el legislador.

La propuesta plantea incorporar el sistema a la Plataforma Integral de Seguridad Ciudadana y facultar a la Fiscalía para coordinar la integración, actualización e intercambio de información sobre bienes identificables con reporte de robo, sin crear nuevas estructuras administrativas.

Tres objetivos principales

De acuerdo con la iniciativa, el sistema podría servir para tres objetivos: facilitar la detección y eventual recuperación de bienes robados, generar información para investigar su comercialización y reducir el mercado de reventa al permitir que ciudadanos y comerciantes verifiquen los objetos antes de adquirirlos o recibirlos.

La propuesta también busca modificar la aplicación del artículo 244 del Código Penal local, que establece que quien recibe un bien producto de un delito debe adoptar precauciones para cerciorarse de su procedencia.

El planteamiento es que, cuando exista un identificador objetivo y un mecanismo oficial disponible, consultar el sistema y conservar la constancia pueda considerarse una de esas medidas.

Sánchez Flores aclaró que una coincidencia en el sistema no implicaría automáticamente responsabilidad penal para quien posea o venda el objeto; la consulta tendría un carácter preventivo e informativo y permitiría canalizar el caso ante las autoridades para determinar si existe un delito y, en su caso, proceder conforme a la ley.

“El sistema no condena a nadie. El sistema alerta, la autoridad investiga y, si existen elementos, se procede conforme a la ley”, puntualizó.

La iniciativa establece además que la consulta pública no mostraría nombres de víctimas, domicilios, datos de contacto, números de carpetas de investigación ni información reservada.

El legislador sostuvo que la medida busca dificultar la reventa de bienes robados y reducir el incentivo económico detrás de este mercado.

“Queremos que en la Ciudad de México lo robado sea más difícil de vender, más fácil de detectar y, cuando legalmente corresponda, más posible de recuperar. Si cerramos espacios para comercializar lo robado, también reducimos el incentivo económico que alimenta esa cadena”, concluyó Sánchez Flores.