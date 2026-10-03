Atizapán participa en Mega Reciclatón para apoyar al CRIT Estado de México

El Gobierno de Atizapán de Zaragoza participó en el Mega Reciclatón con causa, una jornada enfocada en el cuidado del medio ambiente y en la recaudación de materiales reciclables para apoyar la atención de niñas y niños con discapacidad.

La actividad fue convocada por la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México y tuvo como sede el Parque Metropolitano Bicentenario, donde se realizó la recolección de PET como parte de las acciones para fomentar el reciclaje y reducir la cantidad de residuos que llegan a los espacios públicos. En la jornada participó personal de la Dirección de Ecología del Gobierno de Atizapán, así como integrantes del gobierno municipal. Los trabajadores colaboraron en la entrega del material reciclable que fue reunido durante la actividad.

El PET recolectado tendrá un objetivo social, ya que será donado al Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Estado de México. Los recursos que se obtengan a partir del reciclaje serán destinados a contribuir con los servicios de atención y rehabilitación para niñas y niños con discapacidad. La actividad permitió combinar dos objetivos: promover una mayor cultura ambiental entre la población y apoyar una causa relacionada con la atención de menores que requieren servicios especializados. El reciclaje de envases de PET es una de las acciones que pueden ayudar a disminuir la cantidad de residuos que son enviados a rellenos sanitarios o que terminan en calles, cuerpos de agua y otros espacios. Por ello, este tipo de jornadas buscan generar mayor participación ciudadana.

Durante el Mega Reciclatón también se destacó la importancia de que las autoridades y la población trabajen de manera conjunta para atender los problemas relacionados con el manejo de residuos. El Gobierno de Atizapán señaló que la participación del municipio forma parte de las acciones que se realizan para promover el cuidado del medio ambiente y fortalecer la colaboración entre las distintas áreas de la administración. La Dirección de Ecología tuvo una participación directa en la jornada, en coordinación con el primer regidor, con el objetivo de sumar esfuerzos a la iniciativa convocada por las autoridades ambientales del Estado de México.

Además del beneficio ambiental, la recolección de materiales reciclables permitió dar un sentido social a la jornada, debido a que el material reunido será utilizado para apoyar al CRIT Estado de México. La institución brinda atención a niñas y niños con discapacidad mediante diferentes servicios de rehabilitación y apoyo. Por ello, la donación representa una manera de convertir materiales que normalmente serían considerados residuos en recursos para una causa social.

Las autoridades municipales reconocieron la participación de las áreas que colaboraron en la jornada y de las personas que decidieron sumarse a la recolección de PET. Este tipo de actividades buscan que el reciclaje se convierta en una práctica cotidiana y que la población conozca que la separación y entrega adecuada de los residuos puede generar beneficios tanto para el medio ambiente como para otros sectores de la sociedad. Con la participación en el Mega Reciclatón, Atizapán se sumó a una iniciativa estatal que combina el cuidado ambiental con la solidaridad. La jornada también permitió reforzar la idea de que pequeñas acciones, como separar y entregar materiales reciclables, pueden contribuir a proyectos de mayor alcance.

El gobierno municipal indicó que continuará impulsando acciones relacionadas con el cuidado del entorno y la participación ciudadana, además de buscar que estas actividades tengan un impacto positivo en la comunidad. La jornada de reciclaje no solamente representó una acción para reducir residuos, sino también una oportunidad para apoyar los servicios de rehabilitación dirigidos a niñas y niños con discapacidad en el Estado de México.