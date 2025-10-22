Tlalpan destina más de 50 mdp a rehabilitar calles afectadas por lluvias

Tlalpan destina más de 50 millones de pesos a rehabilitar calles afectadas por lluvias

La alcaldía Tlalpan informó que invertirá este año más de 50 millones de pesos en trabajos de rehabilitación y mantenimiento vial, como parte del programa “Nuestras Calles se Transforman – Rehabilitación de Calles 24/7”, cuyo objetivo es atender de forma inmediata los daños ocasionados por las lluvias recientes y mejorar la movilidad en toda la demarcación.

El plan contempla la operación de cuadrillas que laborarán de día y de noche en distintas zonas de Tlalpan para reparar el pavimento, realizar bacheo y atender los puntos con mayor deterioro. El arranque de la jornada tuvo lugar en la colonia Popular Santa Teresa.

De acuerdo con la alcaldesa Gaby Osorio, el esquema 24/7 busca aprovechar las noches para avanzar en las obras sin interferir en la movilidad diaria. La funcionaria señaló que el programa forma parte del eje “Espacio Público y Servicios Urbanos” del gobierno local y tiene un carácter permanente para garantizar el mantenimiento urbano.

Como parte del mismo esfuerzo, la alcaldía anunció una inversión adicional de 33 millones de pesos para trabajos de bacheo y repavimentación en la zona del Ajusco Medio durante el último trimestre de 2025, con el propósito de acelerar la recuperación de la infraestructura vial en una de las áreas más afectadas por las precipitaciones.

El programa incluye un sistema de reportes vecinales mediante el cual la ciudadanía podrá informar sobre calles que requieran atención, lo que permitirá una respuesta inmediata y seguimiento puntual por parte de las autoridades.

Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, la Alcaldía Tlalpan informó haber rehabilitado más de 66 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica, reparado 16 mil 515 baches y aplicado más de 11 mil 800 toneladas de mezcla asfáltica, en beneficio de aproximadamente 585 mil habitantes de colonias, barrios y pueblos de la demarcación.