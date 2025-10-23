Ecatepec impulsa la alimentación y economía familiar con nuevas lecherías comunitarias (Diana Cortés)

En un esfuerzo por mejorar la calidad de vida de miles de familias, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss inauguró dos nuevas lecherías en las colonias San Francisco de Asís y Buenavista, con lo que suman ya 106 establecimientos de este tipo en todo el municipio, beneficiando a más de 244 mil habitantes con productos lácteos a bajo costo.

Durante la apertura, la alcaldesa destacó que estas acciones forman parte del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el Gobierno Federal, a través de los programas de apoyo alimentario, cuyo objetivo es combatir el rezago social y fortalecer la economía de las familias ecatepenses.

“Estamos construyendo un municipio más justo, donde todas y todos tengan acceso a productos básicos a precios accesibles. Gracias a este esfuerzo conjunto, hoy muchas familias pueden llevar leche de calidad a sus mesas sin afectar su economía”, señaló Cisneros Coss.

Cada nueva lechería representa un espacio de atención social que busca garantizar el derecho a la alimentación y fomentar el desarrollo comunitario. En estos establecimientos, las y los vecinos pueden adquirir leche nutritiva y fortificada a un precio menor que en el mercado tradicional, lo que permite mejorar la nutrición, especialmente en niñas, niños y adultos mayores.

Además, las autoridades municipales anunciaron que estos puntos de venta ampliarán su oferta con productos de la canasta básica, frutas, verduras y artículos de abarrotes, con el respaldo logístico de la Central de Abasto, lo que permitirá ofrecer una alternativa más completa para el abasto familiar.

La presidenta municipal reiteró su compromiso de abrir 15 lecherías más antes de que concluya el año, con el objetivo de que este beneficio llegue a todas las colonias del municipio, especialmente a las zonas con mayor vulnerabilidad.

“Ecatepec es un municipio grande y diverso, pero también solidario. Con la apertura de estas lecherías acercamos bienestar a las comunidades y damos un paso más hacia la justicia social”, afirmó Cisneros Coss, acompañada por vecinos y representantes comunitarios que reconocieron el impacto positivo del programa.

El Gobierno de Ecatepec reafirma su compromiso de llevar bienestar, alimentación digna y oportunidades económicas a las familias, impulsando una red de apoyo local que contribuye al fortalecimiento del tejido social y al desarrollo equitativo del municipio.