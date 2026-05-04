PAN pide transparentar avances de Utopías, tras incremento en presupuesto de más de mil mdp este año

Gran Área de Juegos Infantiles de la Utopía Libertad Gran Área de Juegos Infantiles de la Utopía Libertad (La Crónica de Hoy)

Tras la presentación de la Cuenta Pública 2025, la diputada local del PAN, Liz Salgado, advirtió inconsistencias en la información reportada sobre el programa de Utopías en la Ciudad de México, por lo que hizo un llamado al Gobierno local a transparentar el uso de los recursos y el avance real de las obras.

De acuerdo con la información oficial, para 2025 se aprobaron mil 700 millones de pesos para la construcción de 16 Utopías. Sin embargo, al cierre del ejercicio fiscal, el gasto ejercido ascendió a 2 mil 772 millones de pesos, lo que representa una ampliación de más de mil millones de pesos respecto a lo originalmente autorizado.

A pesar de este incremento, la propia Cuenta Pública reporta un avance programado del 100% y un avance realizado del 94% en el desarrollo del proyecto.

La legisladora detalló que al cierre de 2025 no se concluyó ninguna de las Utopías previstas, y a la fecha únicamente se han inaugurado dos espacios, uno en la Magdalena Mixiuhca y Azcapotzalco.

Ante los hechos, Salgado señaló que los datos plantean dudas sobre la ejecución del gasto público, “no puede haber un avance financiero de casi el 100% cuando la obra no está terminada. La ciudad merece una explicación clara sobre qué se hizo con estos recursos”, afirmó.

También lamentó que se reportan niveles de avance cercanos a la conclusión cuando la mayoría de los proyectos aún no han sido entregados, lo que abre la interrogante sobre si existen obras pagadas que no han sido concluidas.

“No se trata de estar a favor o en contra de las Utopías. Se trata de garantizar que los recursos públicos se ejerzan con transparencia, que las obras se ejecuten conforme a lo programado y que la ciudadanía tenga certeza sobre lo que se está haciendo”, puntualizó.

La panista también hizo referencia al inicio del ejercicio fiscal 2026, en el que se contemplan 250 millones de pesos para el mismo programa; sin embargo, en el informe de avance correspondiente al primer trimestre del año, no se reporta gasto alguno.

Finalmente, Liz Salgado subrayó que el desarrollo de infraestructura social es fundamental para la ciudad, pero insistió en que ello debe ir acompañado de claridad en la información y rendición de cuentas.