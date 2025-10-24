Capturan a parejas del “Armadillo” y del “Malilla” de La Unión Tepito

Detenida Concepción Guadalupe Chávez Treviño alias "Conny". (SSC)

La policía capitalina detuvo a Concepción Guadalupe Chávez Treviño, alias “Conny”, de 36 años, pareja sentimental de “El Armadillo”, uno de los integrantes del cártel y que fue detenido en abril y preso en el Reclusorio Norte.

Esta mujer se encarga de la compra, venta y distribución de droga, así como de ejecutar extorsiones y homicidios.

En el mismo paquete fue capturada Jessica Esther Reza Granados, alias “Cybet”, pareja de un sujeto conocido como “Malilla”, gente de confianza de “El Armadillo”, responsables del narcomenudeo en distintas zonas de las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) seguían distintos puntos de venta de narcóticos, pertenecientes a la organización criminal “La Unión Tepito”, en las colonias Santa Rosa, Morelos y Providencia, en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Cuando ejecutaron el despliegue operativo y los cateos, los agentes intervinieron un domicilio localizado en la calzada Vallejo, de la colonia Santa Rosa, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se aseguraron 85 dosis de cocaína, 42 de marihuana y documentación diversa.

Los demás cateos se llevaron a cabo en viviendas ubicadas en la calle Callejón de Estanquillo, en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc y en la calle Estado de Sonora, en la colonia Providencia, de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde fueron detenidas “Conny” y “Cybet”.

Además, decomisaron 171 dosis de cocaína, 50 gramos de la misma sustancia en piedra, más de un kilogramo de marihuana a granel y 104 dosis del mismo vegetal.

Detenida Jessica Esther Reza Granados, alias “Cybet". (SSC)

“El Armadillo” y la desaparición de comerciantes

El 22 de abril del 2025, fue arrestado Cristopher ‘N’, alias “El ”Armadillo" o “El Tío Chaparro”, investigado con el hallazgo de los cuerpos de dos comerciantes de la zona, crimen ocurrido en enero de 2021.

Los restos de las víctimas, un hombre y una mujer, fueron hallados el 17 de noviembre del 2021 al interior de bolsas de plástico en la colonia Quinto Tramo de 20 de Noviembre, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Este arresto no fue el primero, “El Armadillo”, cuenta con seis ingresos al reclusorio en los años 2019, 2022 y este 2025 por delitos contra la salud, en 2016 por sustracción de menor agravado en pandilla, en 2006 y 2012 por robo calificado en pandilla y robo agravado, respectivamente.

Junto a él también fueron capturados dos sujetos más identificados como Jesús Alberto ‘N’ y a Kevin Juan ‘N’, también integrantes de la misma organización criminal.

Este grupo de delincuentes también vende droga en varias colonias de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza y ejecuta extorsiones, cobro de piso y homicidios de grupos rivales, como “La Anti Unión Tepito”.

Estos criminales fueron hallados en la calle Oriente 157, casi esquina Norte 76, en la colonia Salvador Díaz Mirón de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde los elementos les decomisaron un arma corta y 15 cartuchos útiles, 67 bolsas pequeñas con marihuana, una bolsa con aproximadamente 35 gramos de piedra, tres celulares y dinero en efectivo.