Desfile de Catrinas CDMX 2025: A qué hora inicia el recorrido

En esta edición, un gran número de contingentes se sumarán al desfile. Te compartimos el horario de inicio, de esta fiesta que homenajea a la catrina de José Guadalupe Posada. CIUDAD DE MÉXICO, 02NOVIEMBRE2024. Gran desfile de Día de Muertos 2024; este evento se lleva a cabo de manera anual desde el 2016 y recorre Paseo de la Reforma desde la Puerta de los Leones hasta el zócalo capitalino. Carros alegóricos, bailarines y muchas Catrinas amenizan la celebración de Día de Muertos. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM/Edgar Negrete Lira)

¡Estamos cada vez más cerca de la Mega Procesión De Catrinas 2025!. Este desfile que se lleva a cabo cada año en el Centro Histórico de la Ciudad de México, cómo parte de la celebración del día de muertos, tendrá lugar el próximo 26 de octubre. Una celebración que ha causado euforia en todo el mundo desde su primer aparición en 2014.

La popularidad de este evento, donde los asistentes también se caracterizan para integrarse al propio desfile, se catapulto tras su aparición en escena inicial de la película “Spectre” filmada en 2015, dónde el agente 007, atraviesa por el desfile de día de muertos, captando lugares icónicos como es el gran hotel de la ciudad de México.

¿Cual será la ruta para la mega procesión de catrinas 2025?

La fascinación por los colores, la creatividad y la muestra de identidad mexicana han convertido a este desfile de catrinas en un símbolo representativo del país y junto a la mega ofrenda, es uno de los espectáculos más esperados en el año por los capitalinos.

La ruta para esté año será del Ángel de la independencia hacia el Zócalo Capitalino y se esperaran más de 100 mil personas entre participantes y espectadores para el Desfile de catrinas 2025. Aquí te compartiremos a que hora dará inicio el recorrido de está edición.

Horario del desfile de catrinas 2025 en la CDMX

En la edición de este año, un gran número de contingentes se sumarán al desfile que homenajea a la catrina de José Guadalupe Posada, por lo que se espera una masiva cantidad de asistentes, por lo que será bueno que llegues con tiempo. Aquí te compartimos el horario para el desfile de catrinas 2025 en CDMX

De acuerdo con información del portal de la Mega Procesión de las Catrinas, el desfile comenzará a las 18:00 horas de este sábado 25 de octubre, y terminará alrededor de las 20:30 horas en el Zócalo capitalino.

Desata tu creatividad y forma parte de este desfile de catrinas monumentales hechas con materiales diversos.