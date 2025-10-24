Gobierno capitalino entrega 40 viviendas en GAM y anuncia reforzamiento de política habitacional

Gobierno capitalino entrega 40 viviendas en Gustavo A. Madero y anuncia reforzamiento de política habitacional

El Gobierno de la Ciudad de México entregó 40 departamentos del conjunto habitacional Cacapa 84, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, como parte del programa de producción social de vivienda, que busca garantizar a las familias el acceso a un patrimonio digno a precios accesibles.

En el predio de 780 metros cuadrados se edificaron más de 3 mil 500 metros de construcción distribuidos en varios niveles, con departamentos de entre 54 y 64 metros cuadrados. Cada vivienda tuvo un costo máximo de 800 mil pesos, menos de la mitad del precio promedio en la zona, que ronda los 2.4 millones de pesos.

Durante el acto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que este conjunto simboliza “una grieta en el muro de desigualdad” y destacó que casi 200 personas habitarán los nuevos espacios. “Cada llave que hoy se entrega abre una puerta a un futuro con derechos”, afirmó.

Gobierno capitalino entrega 40 viviendas en Gustavo A. Madero y anuncia reforzamiento de política habitacional

9 mil mdp para vivienda y nuevos programas

La jefa del Ejecutivo local anunció que su administración duplicó el presupuesto destinado a la política habitacional, que hoy asciende a 9 mil millones de pesos, con el propósito de realizar 200 mil acciones de vivienda durante su gestión.

Detalló que en 2025 se prevé entregar 30 mil acciones, entre construcción nueva y mejoramiento de viviendas, así como rehabilitación de mil 200 unidades habitacionales.

La mandataria precisó que el modelo capitalino de producción social de vivienda, basado en la colaboración entre organizaciones comunitarias y el gobierno, permite ofrecer departamentos bien ubicados y accesibles.

“Aquí se demuestra que la organización popular y un gobierno honesto pueden hacer posible una vivienda digna para todas y todos”, expresó.

Además, anunció la próxima implementación de programas de vivienda en renta asequible, especialmente dirigidos a jóvenes que aún no cuentan con capacidad económica para adquirir un inmueble.

También hizo énfasis en la creación de un programa de prevención de riesgos en zonas habitacionales con estructuras envejecidas o afectaciones, como el caso de Tlatelolco, que contará con recursos específicos para atender los daños.

Gobierno capitalino entrega 40 viviendas en Gustavo A. Madero y anuncia reforzamiento de política habitacional

Ley de rentas justas y combate a la gentrificación

La jefa de Gobierno adelantó que en los próximos meses se presentará ante el Congreso capitalino una Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, así como la creación de una Defensoría Inquilinaria para proteger a los arrendatarios.

“En esta ciudad debemos acabar con los abusos en materia de vivienda. Las rentas no pueden subir por encima de la inflación. Vamos a poner límites claros y fortalecer la ley”, sostuvo.

Además, recordó que el Bando Uno, recientemente emitido por su administración, integra 14 acciones para garantizar el arraigo local, contener la gentrificación y promover una ciudad habitable e incluyente.

En el evento participaron también el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, y representantes del Movimiento de Alternativa Social (MAS), organización que impulsó el proyecto habitacional durante más de una década.

Lozano dijo que este logro es resultado de la constancia vecinal y de la política social emprendida por gobiernos progresistas.

“No hay herencia más importante que un techo propio. Hoy vemos que valió la pena la lucha de tantos años”, dijo.

Gobierno capitalino entrega 40 viviendas en Gustavo A. Madero y anuncia reforzamiento de política habitacional

A nombre de los beneficiarios, Armando Laguna Maldonado y Yolanda Camacho Mora agradecieron el apoyo institucional y reconocieron la labor del MAS. Camacho pidió fortalecer políticas públicas que prevengan fraudes inmobiliarios.

“Muchas personas caen en engaños por la necesidad de tener una vivienda. Necesitamos que el gobierno difunda e informe para evitarlo”, expresó.