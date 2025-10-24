Restaurante La Soldadera se incendia a unos metros del Monumento a la Revolución

Restaurante La Soldadera se incendia Se incendia restaurante “La Soldadera” ubicado a un costado del Monumento a la Revolución. (@cronicadehoy)

Se reporta fuerte incendio en el restaurante “La Soldadera”, que se encuentra ubicado en la Av. Plaza de la República y calle Alcázar, Col. Tabacalera, a un costado del Monumento a la Revolución.

Al lugar acudió el cuerpo de emergencias de la Ciudad de México y se realizó la evacuación de 150 comensales y personal que se encontraban dentro.

De acuerdo con el Jefe de Bomberos de la Ciudad de México, Vulcano Cova, se atendió a una persona por crisis neuroconvulsiva por elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Causa del incendio

En sus redes oficiales, el Jefe de Bomberos de la Ciudad de México, Vulcano Cova, dio a conocer que el incendio fue causado por un contenedor de gas del sistema de aire acondicionado del restaurante La Soldadera.

Video del incendio en el restaurante La Soldadera

En los videos que se encuentran circulando en redes, se muestra el momento exacto del incendio, cuando el Heroico Cuerpo de Bomberos intentaba controlar las llamas.

Asimismo, aunque el lugar todavía se encontraba concurrido, en los videos se muestra a las autoridades y elementos de seguridad resguardando el área, así como ambulancias.