Supervisan en Ecatepec la rehabilitación del Tanque 1 en Ciudad Cuauhtémoc

Con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable y mejorar la infraestructura hidráulica del municipio, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss encabezó la supervisión de las obras de rehabilitación y reparación del Tanque 1 de Ciudad Cuauhtémoc, ubicado entre las calles Xochicalco e Iztaccíhuatl, una acción que beneficiará directamente a más de 100 mil vecinas y vecinos de la zona.

Durante la visita, la alcaldesa destacó que esta obra forma parte de un programa integral de recuperación de la red hidráulica de Ecatepec, que busca restablecer el suministro directo por la red en colonias que por años padecieron desabasto. Subrayó que el tanque y su sistema de bombeo estuvieron abandonados por administraciones anteriores, lo que ocasionó fallas constantes y una distribución irregular del agua.

La infraestructura fue completamente rehabilitada con el reemplazo del motor, el tablero de control y la instalación eléctrica conectada a la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Con estos trabajos se garantiza su correcta operación y una distribución más eficiente del recurso hídrico hacia las colonias aledañas.

Asimismo, la presidenta municipal informó que el proyecto incluye el remozamiento de los equipos de bombeo de los tanques 2 y 3, la rehabilitación de las líneas de conducción de 12, 16 y 18 pulgadas, y la construcción de un nuevo tanque elevado con capacidad de 5 mil metros cúbicos, además de la perforación de un nuevo pozo que reforzará el abasto de agua en esta importante región del municipio.

Con una inversión superior a 100 millones de pesos, el gobierno de Ecatepec avanza en la sustitución de más de dos kilómetros de tubería dañada, lo que permitirá estabilizar el suministro y mejorar la presión del agua en las viviendas. Estas acciones forman parte del compromiso de la actual administración por devolver a la población un servicio digno y eficiente.

“Estamos trabajando sin descanso para que, a finales de este año, se estabilice completamente el suministro de agua por la red en Ciudad Cuauhtémoc. Este es un compromiso con la gente, con su bienestar y con la honestidad que caracteriza nuestro gobierno”, expresó Cisneros Coss durante el recorrido.

Ecatepec continúa con el compromiso en el desarrollo urbano y la justicia hídrica, fortaleciendo la infraestructura que por años estuvo en el abandono y garantizando el derecho humano al agua para todas y todos.