Esta vacuna contra COVID está ayudando a pacientes de cáncer a vivir más, según estudio

De acuerdo a expertos, una terapia inmunitaria fue eficaz contra el cáncer de piel y pulmón en personas que recibieron vacuna de ARNm contra el COVID-19 dentro de los 100 días posteriores al inicio de su tratamiento, revela un artículo de la prestigiosa revista Nature.

¿Cómo es posible que la vacuna contra el COVID-19 ayude al cáncer?

Un análisis de historiales médicos ha revelado que algunas personas que se sometieron a tratamientos de ciertos cánceres, desafortunadamente en etapa terminal, vivieron más si durante su esquema de vacunación recibieron la vacuna de ARNm contra el COVID-19, en comparación con aquellos que no la recibieron.

Experimentos posteriores en ratones muestran que las vacunas tienen efecto de prolongación de vida no porque protejan contra la COVID-19, sino porque refuerzan el sistema inmunitario del cuerpo. Esta respuesta aumenta la eficacia de las terapias llamadas inhibidores de puntos de control, según sugieren los datos de los animales.

“La vacuna de ARNm contra la COVID-19 actúa como una sirena y activa el sistema inmunitario en todo el cuerpo”, incluso dentro del tumor, donde “comienza a programar una respuesta para eliminar el cáncer”, afirma Adam Grippin, oncólogo radioterapeuta del Centro Oncológico MD Anderson en Houston, Texas, coautor del informe publicado hoy en Nature. “Nos sorprendieron los resultados en nuestros pacientes”.

¿Cuáles son los impedimentos para que esta vacuna cumpla al 100% su objetivo?

Los hallazgos, que Grippin y sus colegas esperan validar en un ensayo clínico, sugieren grandes capacidades ocultas de las vacunas de ARNm, incluso durante la administración del presidente Donald Trump, que ha recortado alrededor de 500 millones de dólares en fondos para la investigación de estos medicamentos que podrían salvar la vida de muchas personas que se encuentran en fases terminales con una infinidad de problemas.

Así mismo, el dinero no es el único impedimento que le pone un alto a esta tan soñada vacuna. Si bien han transformado el tratamiento de muchos tipos de cáncer, fracasan en más de la mitad de las personas que los reciben; esto se debe en algunos casos a que el sistema inmunitario de algunos de los receptores continúa siendo débil, lo que impide que puedan atacar a las células cancerosas.

Para abordar esta brecha, algunos investigadores han realizado un arduo trabajo al desarrollar vacunas contra el cáncer personalizadas. Estas se utilizarían junto con inhibidores de puntos de control para ayudar al sistema inmunitario de cada individuo a atacar las mutaciones únicas que presente cada paciente.

Si bien los resultados iniciales son prometedores y alentadores, sin embargo, se sabe que, a pesar de que es un trabajo difícil de lograr por el proceso de investigación que se necesita y el presupuesto, una vez que la vacuna pueda estar culminada, también será un medicamento que probablemente será muy costoso y de difícil acceso, lo que le impide a muchas personas poder combatir tan fácilmente estas enfermedades.