Simulacro de sismo en el AICM 2026: fecha y horario (Rashide Frias)

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez (AICM) anunció la programación de un simulacro de sismo este fin de semana.

Este ejercicio no generará afecciones en el estado de servicio del lugar.

¿Cuándo y a qué hora se realizará el simulacro del AICM?

El simulacro de sismo se llevará a cabo este sábado 24 de octubre a las 11:00 horas en las Terminal 1 y Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. Está dirigido a las y los trabajadores, prestadores de servicio, aerolíneas y personas pasajeras presente en las instalaciones.

Durante el simulacro, las actividades como aterrizajes y despegues no se detendrán, igualmente, los vuelos comerciales no se verán afectadas.

Los simulacros tienen como propósito simular escenarios de emergencia real para preparar a las población y evaluar los planes de acción de casa institución.

Precauciones previas al simulacro

Algunas reglas y precauciones de los lineamientos de servicio de Protección Civil de Ciudad de México para participar en un simulacro de sismo son:

No correr, gritar o empujar.

No usar elevadores.

Identificar el lugar donde te encuentras.

Antes de realizar el simulacro es importante identificar las rutas de evacuación, así como los puntos de reunión; después del ejercicio deberás esperar a recibir las indicaciones de las autoridades a cargo y atender sus indicaciones.

Último simulacro en el aeropuerto de Ciudad de México

La última vez que el AICM realizó un simulacro fue el pasado sábado 19 de septiembre, en conmemoración luctuosa de los terremotos de 1985 y 2017. Contó con la participación aproximada de 7.88 millones de personas y 30 mil inmuebles en CDMX.