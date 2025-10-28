Desalojan el CCH Oriente por amenaza de bomba: Esto es lo que se sabe hasta el momento

Plantel CCH Oriente Foto: Cuartoscuro (Graciela López Herrera)

La violencia e inseguridad en los planteles del CCH de la UNAM no cesan, ya que la tarde de este martes 28 de octubre comenzó a circular que existía la posibilidad de una amenaza de bomba en el CCH Oriente.

De inmediato se implementaron los protocolos de seguridad y comenzó el desalojo de todos los estudiantes. Minutos después, la institución publicó un comunicado en el que informó lo siguiente:

“En virtud de que el día de hoy circularon amenazas de bomba en medios digitales, se desalojó el plantel como una medida de prevención para proteger la integridad física de la comunidad”.

En este sentido, la institución señaló que ya se encuentran realizando una inspección exhaustiva de todos los espacios de la escuela para descartar la existencia de algún posible artefacto explosivo. Por lo que los estudiantes deberán esperar las indicaciones de la escuela para reanudar actividades.

Comunicado oficial del CCH Oriente tras amenaza de bomba Foto: CCH Oriente

*Información en Desarrollo*