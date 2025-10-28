Ecatepec Celebra el Día de Muertos con Noche de Museos

Noche de Museos celebra el Día de Muertos con una edición especial llena de tradición y diversión

Este viernes, la tradicional Noche de Museos llega con una edición muy especial dedicada al Día de Muertos, una de las festividades más queridas por las y los mexicanos. En esta ocasión, la cita promete ser una experiencia mágica donde la cultura, la historia y la diversión se unirán para rendir homenaje a los que ya partieron, en un ambiente familiar lleno de color y creatividad.

El evento invita a las familias, grupos de amigos y amantes de las tradiciones a disfrutar de un recorrido nocturno por los espacios culturales, que se llenarán de catrinas, calaveras, velas, papel picado y música tradicional. Entre las principales atracciones de la jornada destaca la Casona del Terror, un espacio diseñado para quienes buscan una dosis de emoción y misterio, sin perder el espíritu festivo del Día de Muertos.

Las autoridades culturales organizadoras han preparado actividades para todas las edades, desde talleres infantiles y narraciones de leyendas, hasta exposiciones temáticas y concursos de disfraces. Además, se invita al público a asistir caracterizado, pues los mejores disfraces podrán ganar premios y participar en divertidas dinámicas durante la noche.

Como parte de la celebración, las y los asistentes también podrán pedir calaverita, una tradición que revive la alegría de la infancia y fomenta la convivencia entre generaciones. Habrá sorpresas, presentaciones artísticas y una ambientación especial que transformará los museos y recintos participantes en escenarios llenos de vida, color y misticismo.

La Noche de Museos se ha consolidado como una de las actividades culturales más esperadas del año, al abrir las puertas de los museos fuera de su horario habitual, permitiendo a los visitantes disfrutar de las colecciones y exposiciones en un ambiente diferente, acompañado de actividades interactivas.

Esta edición promete ser inolvidable, no solo por su temática de Día de Muertos, sino también por la oportunidad de fortalecer los lazos familiares y preservar las tradiciones mexicanas que nos distinguen ante el mundo.

La invitación está abierta: este viernes, las puertas de la cultura se abren para celebrar la vida y la memoria. Ven disfrazado, recorre la Casona del Terror, pide calaverita y comparte una noche única en compañía de tus seres queridos.