Tlalnepantla celebrará el “Desfile del Más Allá” con disfraces, mascotas y tradiciones del Día de Muertos

El color, la alegría y las tradiciones mexicanas llenarán el Parque de la Ciencia Tlalnepantla este viernes 31 de octubre con la realización del “Desfile del Más Allá”, una actividad organizada por la Dirección de Sustentabilidad Ambiental del municipio, que invita a la ciudadanía a disfrutar de una tarde familiar en honor al Día de Muertos.

El evento busca promover la convivencia, el amor por las mascotas y el cuidado del entorno, todo en un ambiente festivo que celebra una de las costumbres más representativas de México. La invitación está abierta para niñas, niños, jóvenes y adultos, quienes podrán participar disfrazados junto a sus animales de compañía, en una pasarela llena de creatividad y colorido.

Las actividades darán inicio a las 16:00 horas en el Parque de la Ciencia, aunque las inscripciones se realizarán el mismo día de 14:00 a 16:00 horas. Los organizadores han preparado categorías para todas las edades y premios sorpresa para los mejores disfraces, tanto de personas como de mascotas, destacando el ingenio y la originalidad de los participantes.

El Desfile del Más Allá no solo busca fomentar la diversión, sino también fortalecer la identidad cultural y el respeto por todas las formas de vida. A través de esta iniciativa, el gobierno municipal impulsa valores de inclusión y conciencia ambiental, invitando a las familias a pasar un momento de unión y esparcimiento mientras se honra la memoria de los seres queridos que han partido.

Durante el desfile, se espera un ambiente lleno de música, color y alegría, con la presencia de catrinas, calaveras, personajes tradicionales del Día de Muertos y, por supuesto, las mascotas disfrazadas que serán las grandes protagonistas de la jornada.

El evento forma parte de las celebraciones que Tlalnepantla organiza cada año para mantener vivas las tradiciones mexicanas y fortalecer el sentido de comunidad. Con actividades como esta, el municipio reafirma su compromiso de promover la cultura, la participación ciudadana y el respeto por los animales.

El llamado está hecho: este viernes, el Desfile del Más Allá promete una tarde inolvidable para quienes deseen vivir el espíritu del Día de Muertos en Nuestra Ciudad. Ven disfrazado, participa con tu mascota y sé parte de esta fiesta llena de vida, tradición y color.