Video: Así cayó patrulla en una zanja de Nezahualcóyotl durante persecución policial

Video: Así cayó patrulla en una zanja de Nezahualcóyotl En medio de una persecución a toda velocidad, patrulla cae en un hoyo en Nezahualcóyotl. (@cronicadehoy)

En redes sociales se viralizó un video donde se muestra una persecución policial contra una motocicleta cuando de repente una de las patrullas cae en un hoyo que se encontraba en medio de la calle.

El video de 40 segundos, grabado por una cámara de seguridad el sábado 18 de octubre en el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México, muestra el momento en que, mientras la policía persigue a una moto, no logra ver la gran zanja a mitad de la calle.

Debido a la alta velocidad, que era de noche y la falta de señalización, el conductor no vio el hoyo, provocando que no pudiera frenar a tiempo para evitar que la camioneta cayera dentro y se estrellara.

En el mismo video, se observa que las patrullas que iban detrás sí logran frenar y los policías que iban en ellas se bajan del auto para auxiliar a su compañero.

Hasta el momento, ningún elemento se ha pronunciado sobre los hechos mostrados en el video, aunque usuarios en redes sociales no han dejado pasar la oportunidad para denunciar el estado en que se encuentran las diferentes calles y avenidas del municipio de Nezahualcóyotl.

Calles en mal estado en el municipio de Nezahualcóyotl

Con evidente sarcasmo, los habitantes del municipio de Nezahualcóyotl se quejaron sobre las condiciones en que se encuentran las calles del municipio, etiquetando al presidente municipal, Adolfo Cerqueda, y a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

Además, evidencian la falta de señalización o acordonamiento de la zona para que se haya podido prever el accidente, así como el cuestionamiento sobre la razón de la existencia de la zanja en medio de una calle transitada.

Usuarios especulan que se trataba de una supuesta reparación en los baches que hay a lo largo de la ciudad, pero que se dejó a mitad de reconstrucción sin algún tipo de aviso de precaución hacia los conductores para evitar caer, como lo hizo la patrulla.

En los comentarios se puede leer a los ciudadanos decir con ironía que: “en Neza no hay bache, solo hoyitos”, “no son hoyos, son hundimientos de tierra atípicos”. Mientras que otros, directamente le solicitan al gobierno hacerse cargo de los baches para evitar accidentes.