Caos en la México-Querétaro, ahora por volcadura de tráiler en carriles laterales

Volcadura de tráiler en la México-Querétaro (X)

Un fuerte accidente que ocurrió a las 10 de la mañana sobre los carriles laterales de la Autopista México-Querétaro, a la altura del puente del Circuito Exterior Mexiquense, con dirección a Tepotzotlán, Estado de México.

Un camión de carga pesada se volcó y cayó desde el puente que conecta ambas vialidades, provocando afectaciones grabes en la circulación lateral, causando caos vial en la zona, a solo unos metros de la Planta Ford México.

Camión colgando en la México-Querétaro

De acuerdo con la información, el conductor del tráiler perdió el control al tomar la curva que conectaba el Circuito Exterior Mexiquense con la autopista, lo que provocó que la unidad chocara contra un muro de contención, cayendo al vacío solo la parte de enfrente del camión.

La parte que termino cayendo quedo completamente destrozada, mientras que la parte de atrás quedó colgada en el puente y sobre el centro de la autopista, lo que puede conllevar a un alto riesgo para los otros automovilistas que circulan por la zona

Sin víctimas fatales

Afortunadamente, no se reportan víctimas fatales ni heridos graves, los automovilistas que presenciaron el accidente ayudaron al conductor a salir de la cabina, confirmando que se encuentra fuera de peligro.

Elementos de Guardia Nacional, Bomberos y Protección Civil trabajan en el lugar para retirar lo que queda del tráiler y liberar los carriles.

Sin embargo, el tránsito permanece severamente afectado, especialmente con dirección hacia Tepotzotlán y Cuautitlán Izcalli.