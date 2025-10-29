Ecatepec aprueba actualización del Registro Municipal de Trámites y anuncia el Cabildo Infantil 2025

Durante la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, el Gobierno de Ecatepec, encabezado por el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, aprobó la actualización de las cédulas del Registro Municipal de Trámites y Servicios (REMTyS) de la Dirección de Desarrollo Urbano, con el propósito de hacer más eficientes, accesibles y transparentes las gestiones que realizan las y los vecinos respecto a sus propiedades y viviendas.

Con esta medida, el Cabildo busca simplificar los procesos administrativos y brindar una atención más ágil a la ciudadanía, reforzando el compromiso del gobierno municipal con la mejora regulatoria y la transparencia institucional.

Entre los trámites actualizados se encuentran la Informativa de Zonificación, la Constancia de Alineamiento y Número Oficial, así como las Licencias de Construcción, Regularización, Demolición, Excavación y Uso de Suelo. También se incluyeron las Constancias y Licencias de Terminación o Suspensión de Obra, herramientas esenciales para garantizar que los procedimientos relacionados con el desarrollo urbano se realicen de forma ordenada y conforme a la normativa vigente.

El acuerdo fue avalado por las Comisiones Unidas de Mejora Regulatoria, Desarrollo Urbano y de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal, que destacaron la importancia de mantener actualizados los trámites para evitar duplicidades, reducir tiempos de respuesta y fortalecer la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Durante la sesión, también se aprobó la realización del Cabildo Infantil 2025, que se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre bajo el tema “Cuando yo sea grande, así me imagino Ecatepec”. Este ejercicio busca fomentar la participación de niñas y niños, promoviendo su visión sobre el futuro del municipio y su interés por los valores cívicos, la democracia y el servicio público.

El Cabildo Infantil forma parte de las acciones del gobierno local para incluir a la niñez en los procesos de reflexión y construcción del bienestar colectivo, reconociendo su papel como agentes de cambio y promotores de una sociedad más justa y participativa.

Con estas acciones, el Gobierno de Ecatepec reafirma su compromiso con un modelo de gestión cercano, transparente y orientado al servicio ciudadano, impulsando la eficiencia administrativa y el fortalecimiento del tejido social desde las nuevas generaciones.