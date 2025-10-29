Huixquilucan abre convocatoria 2025 para integrar nuevos elementos a la Policía Municipal

El Gobierno de Huixquilucan, a través de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, lanzó la Convocatoria de Reclutamiento y Selección 2025 dirigida a ciudadanas y ciudadanos con vocación de servicio, honradez, lealtad y disciplina que deseen incorporarse a la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del municipio.

Las vacantes disponibles corresponden al puesto de Policía de escala básica, y el proceso busca fortalecer la corporación con elementos comprometidos con la protección y el bienestar de la comunidad. El registro estará abierto a partir del 13 de octubre de 2025, en las oficinas de la Comisión, ubicadas en calle Emiliano Zapata No. 07, Barrio San Melchor, Huixquilucan Centro, en un horario de 10:00 a 14:00 horas de lunes a jueves, y de 10:00 a 13:00 horas los viernes.

Entre los requisitos destacan: ser ciudadano mexicano, tener entre 18 y 35 años, contar con nivel medio superior, aprobar los exámenes de control de confianza y el curso de Formación Inicial, además de presentar documentación que acredite buena conducta, no contar con antecedentes penales ni haber sido sancionado por delitos dolosos, violencia familiar o de género.

El proceso incluye evaluaciones médicas, psicológicas, toxicológicas, poligráficas y socioeconómicas, así como una evaluación psicométrica inicial. Los aspirantes que aprueben serán convocados al Curso de Formación Inicial para Policía de Proximidad, con una duración de 1,080 horas (seis meses). Durante este periodo recibirán una beca mensual, condicionada a la asistencia y calificación mínima de 8.0.

Una vez concluido y aprobado el curso, los seleccionados podrán incorporarse oficialmente a la corporación, con prestaciones como sueldo base, seguro social (ISSEMyM), aguinaldo, prima vacacional, uniforme, seguro de vida y capacitación continua.

El gobierno municipal subrayó que todos los trámites son personales y gratuitos, y que el proceso se llevará a cabo con estricto respeto a los derechos humanos, garantizando la igualdad de oportunidades y la no discriminación.

La convocatoria permanecerá vigente hasta la emisión de una nueva, y los resultados serán publicados en los estrados de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial de Huixquilucan.

Con esta iniciativa, el municipio busca fortalecer la seguridad pública con personal profesional, confiable y cercano a la ciudadanía, reafirmando su compromiso con el orden, la legalidad y la protección de las familias huixquiluquenses.