Cae el “Comandante”, coautor material del asesinato de “B-King” y “DJ Regio Clown”

Detenido "El Comandante". (FGJEM)

La Fiscalía mexiquense detuvo a Cristopher “N”, alias “El Comandante”, quien coordinó la ejecución de los músicos “B-King” y “DJ Regio Clown”, además, engañó y manipuló su confianza para trasladarlos hasta el sitio donde fueron secuestados y asesinados.

“El Comandante” es señalado del delito de homicidio como coautor material.

Al momento han sido detenidas 16 personas por su participación en el homicidio de los músicos, cuyos restos fueron localizados el pasado 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán, tras salir de un gimnasio en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Las investigaciones vinculan la muerte delas víctimas con un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como “2-CB (Tusi)” y “Coco Channel”. Además, este crimen estaría relacionado con otros delitos como extorsión “gota a gota”, privación de la libertad y secuestro.

El miércoles 17 de septiembre, la policía municipal de Cocotitlán halló los restos de los músicos en el kilómetro 45.5 de la carretera México–Cuautla, a la altura del poblado de San Andrés Metla, sobre la lateral del puente conocido como “desviación a Tlalmanalco”.

Una vez que iniciaron los tgrabajos periciales y se detectó la ubicación de cámaras de vigilancia públicas o privadas y corroborar la existencia de posibles testigos o cualquier otro indicio.

Con esto se identificó la relación de un vehículo de la marca Mercedes Benz, color plata, con vidrios oscurecidos y sin placas de circulación, con la desaparición, ya que presuntamente, por la tarde del 16 de septiembre el vehículo fue abordado por las víctimas en plaza Miyana en la colonia Granada, en la zona de Polanco y posteriormente se dirigió a un punto en la colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa.

Al analizar los registros de llamada del número telefónico de “DJ Regio Clown”; se estableció que abordó el automóvil después de las 16:00 horas de ese día y al arribar a la colonia Renovación, su dispositivo estuvo en ese punto aproximadamente dos horas antes ser apagado.

Detenidos Implicados en el asesinato de los músicos. (FGJEM)

El automóvil se encontraba estacionado en las inmediaciones de un taller de hojalatería y pintura en el municipio de La Paz, a las 18:56 horas del 23 de septiembre, lugar en donde Luis Alberto “N”, alías “El Muerto” y Angélica Iraís “N” fueron captados en video cuando aplicaban pintura a los rines de dicho automotor con el propósito de alterar sus características.

En medio de las indagatorias, el pasado 24 de septiembre, elementos de la Fiscalía mexiquense, en seguimiento a otra investigación, rescataron a una mujer, quien se encontraba privada de su libertad en un domicilio ubicado en la calle Cuauhtémoc, barrio el Calvario, del municipio de Tepetlaoxtoc. En el lugar ubicaron oculto en un estacionamiento subterráneo un automóvil Mercedes Benz color gris plata, con aplicación de pintura color rojo en sus rines, características que corresponden con el vehículo en seguimiento.

En la parte posterior del asiento del conductor, se localizó un vaso con un popote, justo en el lugar que habría ocupado “B-King” cuando abordó la unidad en la Ciudad de México. Mediante prueba genética, se obtuvo coincidencia de la muestra obtenida del popote con el ADN del músico, lo que confirmó que era el mismo vehículo motivo de la investigación.

La inspección del vehículo a través de la prueba de colorimetría denominada “blue star”, arrojó resultad negativo a manchas de sangre, por lo que no fue posible establecer que los restos de las víctimas hubieran sido trasladados en ese automóvil.

Tras realizar un cateo en el taller donde fueron alterados los rines del vehículo, se localizó pintura roja que resultó con similitudes físicas y de solubilidad con la pintura aplicada a los rines; asimismo se localizó una nota con el texto “Don Güero, le encargo, el patrón quiere que se pinten los rines, pasa por él, el miércoles”.

Al estudiar el registro, arrojó que el primer propietario de la unidad era una persona moral en el estado de Puebla. Al seguir con las indagatorias, las autoridades hallaron que era un vehículo siniestrado y dictaminado con pérdida total y tras los trámites correspondientes de la aseguradora, el 30 de mayo del 2025, fue adquirido por un sujeto identificado como Jaime “N”, alias “Puga”, con domicilio en la colonia Estado de México, en el municipio de Nezahualcóyotl.

Detenidos Implicados en el asesinato de los músicos colombianos. (FGJEM)

Tras adquirir el automóvil, “Puga” se lo entregó su sobrino José de Jesús “N”, para que lo reparara en su taller de hojalatería en la alcaldía Iztapalapa. En entrevista, habitantes de la zona señalan a José de Jesús como “un tipo peligroso” relacionado con la “Unión Tepito”.

Igualmente, en el domicilio de “Puga” fue localizada copia de la factura del vehículo, así como documentos que acreditan que el automóvil aún es de su propiedad.

Así fueron detenidos José Luis “N”, alías “El Güero”, Luis Alberto “N”, alías “El Muerto”, Angélica Iraís “N” y Jaime “N”, alias “Puga”, quienes actualmente se encuentran recluidos en un penal del Estado de México, vinculados a proceso por presuntamente haber participado en el homicidio calificado de “B-King ”y “DJ Regio Clown”.

Mientras se realizaban diligencias en el inmueble donde fue localizado el vehículo Mercedes Benz, en Tepetlaoxtoc, se presentaron en el lugar una mujer y tres hombres, quienes cuestionaron a los elementos de investigación del motivo de su presencia en ese lugar.

Estas personas, llamadas Yuli Catherine “N”, Yonier Alexander “N”, alías “Maxi”, Samuel Leonardo “N” y Juan Fernando “N”, todos de nacionalidad colombiana, presuntamente forman parte de un esquema extorsivo conocido como “gota a gota” a través de una empresa denominada “Emprende Coin” con domicilio fiscal en la Ciudad de México y que, además, podrían estar relacionados con actividades delictivas de despojo y contra la salud.

Un testigo informó que las actividades delictivas de “Emprende Coin” son cometidas en el Edomx, CDMX y Aguascalientes, entre otras entidades, a través de préstamos que van desde 500 hasta un millón de pesos con tasas de interés y condiciones que llevan a los deudores al incumplimiento. Además, y con el propósito de otorgar los préstamos exigen a las víctimas instalar en su dispositivo móvil una aplicación propia que les permite intervenir de manera absoluta sus dispositivos electrónicos y acceder a sus contenidos tales como fotografías, cuentas de banco, uso de redes sociales y su movilidad en tiempo real.

Detenidos Implicados en el asesinato de los músicos colombianos. (FGJEM)

Esto permite a los extorsionadores direccionar sus amenazas al tener control de momento a momento de la movilidad de sus víctimas y de todo aquello que registran en sus dispositivos, información que les permite obtener contexto de la víctima para someterla, por ejemplo, mensajes intimidatorios como: “no tienes para pagar pero sí para ir a las chelas pinch… pendej… de mier…, o me depositas ahorita o ahí mismo vamos y te chingam…“. Ante el incumplimiento y para lograr el pago, disponían de un grupo de “choque” que al conocer su ubicación en tiempo real, acudía al lugar donde se encontraba la víctima para agredirla física y verbalmente y obligarla a “cumplir”.

Adicionalmente, en un domicilio utilizado por este grupo, fueron localizadas máquinas contadoras de billetes, pasaportes de origen colombiano, identificaciones y documentación de bienes y propiedades que le fueron sustraídos a diversas víctimas, así como narcóticos.

Ese inmueble está ubicado en la calle Colorines, rancho el Cayón del municipio de Tepetlaoxtoc a menos de 500 metros del predio donde fue asegurado el vehículo Mercedes Benz.

Yuli Catherine “N”, Yonier Alexander “N”, alías “Maxi”, Samuel Leonardo “N” y Juan Fernando “N”, actualmente se encuentran recluidos en un penal del Edomex, vinculados a proceso por su presunta coautoría en el delito de extorsión, adicionalmente está identificado Diego “N” como objetivo prioritario de la Fiscalía.

Por información aportada por testigos, se identificó a través de confronta fotográfica a Yonier Alexander “N”, alias “Maxi” y lo señaló como la “única persona autorizada por la ”Unión Tepito" para cocinar Tusi” en la Ciudad de México.

El testigo refirió que “B-King” arribó a México el 11 de septiembre, porque un grupo de empresarios y promotores artísticos lo contrataron para participar junto con “DJ Regio Clown”, en eventos denominados “Sin Censura”, en los que se comercializarían los narcóticos “Tusi” y “Coco Channel” de procedencia colombiana que les generarían mayores ganancias a los vendidos en México.

Los espectáculos contarían con “DJs”, cantantes y shows de contenido erótico y acudirían invitados de elevado nivel adquisitivo por lo que recurrían a diversos artistas para participar en ellos en su promoción.

Entre los organizadores de los eventos “Sin Censura” se encontraba el promotor de “B-King”, así como un sujeto identificado como alias “Mastracci” y otro más, quien es propietario del rancho “Los Leones”, ubicado en Ixtapan de la Sal, inmueble que era utilizado para la organización de eventos con el mismo formato de “Sin Censura”.

El pasado 17 de septiembre, fue rescatada una mujer de nacionalidad española quien se encontraba privada de su libertad en un evento “Sin Censura” en el rancho “Los Leones”, también fueron detenidas siete personas. La víctima denunció que al intentar retirarse del lugar, fue amenazada, “si intentas huir, te echamos de comer a los leones”, en referencia a cuatro ejemplares que se encontraban cautivos en el lugar.

Las personas, Yaiza Arahí “N”, de nacionalidad española, Diana Carolina “N”, venezolana; así como Camilo “N”, colombiano; Nairobis “N”, cubano; Kelvin “N”, venezolano; Jorge Gregorio “N”, venezolano y Ángel “N”, mexicano; se encuentran recluidos en penales del Estado de México y vinculados a proceso por el delito de secuestro.

Por lo tanto, todos los datos de prueba permitieron establecer que el homicidio de los músicos colombianos está relacionado con la comercialización de narcóticos, adeudos de uno de ellos con un grupo criminal y su relación personal con un sujeto identificado como “El Pantera”.

Desde el 11 de septiembre pasado, por instrucciones de Cristopher “N”, alias “El Comandante”, un sujeto identificado como Mariano “N” fue asignado como “chofer y asistente” de las víctimas, a quien se le instruyó acudir al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a bordo de una camioneta Ford Expedition color rojo, para recibir a “B-King”.

El 14 de septiembre, “B-King” y “DJ Regio Clown, viajaron de un hotel en Polanco a un evento “Sin Censura” en la Ciudad de México, a bordo de una camioneta marca GAC, modelo GS8 color verde, conducida por “El Comandante”, la unidad pertenece a la pareja sentimental de este último. Desde esa fecha, Cristopher “N”, aprovechándose de la confianza que le tenía “DJ Regio Clown”, logró hacerle creer que establecerían negocios juntos, previo acuerdo con “El Pantera” y “El Apá”.

Después, el 16 de septiembre, “El Comandante”, ordenó a través comunicación telefónica a Mariano “N”, que por instrucciones de “El Apá”, fuera a la plaza Miyana por los colombianos y los llevara a la colonia Renovación.

Ahí, Cristopher “N”, alias “El Comandante” engañó a las víctimas, ya que sabía que serían trasladados a un lugar donde serían privados de la vida por órdenes de “El Pantera”, quien para ello habría hecho un pago de 200 mil pesos.

Un testigo señaló que las víctimas fueron privadas de la vida en domicilio de “El Apá” ubicado en la Ciudad de México y que este sujeto es propietario de un taller de reciclado ubicado en la colonia Renovación en la alcaldía Iztapalapa, donde se usan bolsas de plástico y de rafia similares a las que contenían los restos humanos en el lugar del hallazgo.

Para el traslado de los restos, fue utilizada una camioneta de las mismas características de la Ford Expedition, color rojo que utilizó Mariano “N” el 11 de septiembre para recibir a “B-King” en el AIFA y conforme a las instrucciones, fueron abandonados en el Estado de México con un mensaje que pretendía desviar las investigaciones, señaló el testigo.

También manifestó que “El Pantera” amenazó a “El comandante”, “el Apá”, Mariano “N” y el resto de quienes intervinieron en los hechos diciéndoles: “el primero que caiga en la cárcel y diga algo lo mando matar” y “no los quiero ver en la Ciudad de México ni en el estado hasta diciembre”.

Esto por el acuerdo previo entre “El Pantera”, Cristopher “N”, alias “El Comandante”, “El Apá”, Mariano “N” y otros, para privar de la vida a las víctimas principalmente por el interés de “El Pantera” de matar a “DJ Regio Clown”, debido a que éste, habría divulgado datos sobre su identidad y porque distribuía droga en los eventos “Sin Censura” sin su autorización.