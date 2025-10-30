Conmemoran 67 años del “Torito”; van más de 10 mil ingresos de enero a octubre

El Torito A pesar del endurecimiento de las sanciones, la venta de alcohol continúa en vía pública. (SSC/Daniel Augusto)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) conmemoró el 67 aniversario del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como “El Torito”, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El Subsecretario del Sistema Penitenciario, Comisario Jefe Andrés Ponce Aceituno expresó que del primero de enero al 30 de octubre, ha acumulado a 10 mil 15 personas infractoras del programa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México “Conduce sin Alcohol”, las cuales se suman a los 11 mil 360 infractores de la Ley de Cultura Cívica, es decir, son más de 21 mil los detenidos que han pasado por las instalaciones.

En este Centro se prioriza la prevención del delito que se realiza a través de la sensibilización y orientación de la población infractora que es presentada por infringir la ley, adaptándose a un tratamiento integral, el cual se brinda por medio de las diversas áreas con que cuenta: médica, trabajo social, psicología, pedagogía, actividades culturales y biblioteca.

Lo anterior, con el objetivo de combatir las causas que provocan los ingresos por infringir las normas contempladas en la Ley de Cultura Cívica, al igual que el Reglamento de Tránsito en lo que respecta con la aplicación del Programa “Conduce sin Alcohol”, sin que ello implique eludir la importancia de la intervención del área jurídica y de seguridad del Centro.

El 28 de octubre de 1958, “El Torito” fue inaugurado por el entonces presidente licenciado Adolfo Ruiz Cortines y el entonces Jefe del Departamento del Distrito Federal, licenciado Ernesto P. Uruchurtu, y actualmente tiene capacidad para albergar a 124 personas, 72 en el área de hombres y 52 en la de mujeres, en una superficie de mil 730 metros cuadrados.

El Subsecretario Andrés Ponce Aceituno reconoció a todos los servidores públicos que han contribuido a la operación de este Centro que trabaja los 365 días del año de forma ininterrumpida con todo el profesionalismo, disciplina, así como respeto a los derechos humanos.

Los arrestos que cumplen las personas en “El Torito” pueden ser por horas o de uno a dos días, de acuerdo con lo que determine un Juez Cívico; y entre las principales causas de detención se encuentran por el Alcoholímetro, por ingerir bebidas alcohólicas y sustancias prohibidas en lugares públicos y por desacato a un mandato judicial.

Resalta, por ejemplo, la certificación del Área de Psicología en el programa integral contra las adicciones por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) en un modelo preventivo por cumplir con la norma NOM 028-SSAA2-2009 y la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas.

Asimismo, el comedor cual cumple con los requerimientos o estándares de la Secretaría de Salud, lo que lo llevó a obtener un Distintivo H, reconocimiento mexicano otorgado a establecimientos de alimentos y bebidas con altos estándares de manejo higiénico de alimentos.