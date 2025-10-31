31 de octubre, 1 y 2 de noviembre 2025: ¿Qué hacer este fin de semana en CDMX?

La capital estará llena de fiestas, música y tradición este 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, así que si estás buscando planes para el fin de semana en la CDMX, aquí tienes una serie de opciones divertidas y listas para que estés lleno de planes.

¿Por qué este fin de semana es especial en la CDMX?

La ciudad se saturará de energía porque se unen dos grandes mundos: el Día de Muertos y Halloween. Desde desfiles monumentales y ofrendas gigantes, hasta festivales de música o del chocolate; la oferta es perfecta para salir, desconectarte y disfrutar.

Planes imperdibles este 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre 2025

Desfile monumental del Día de Muertos

El desfile recorrerá la ciudad con carros alegóricos y figuras clásicas de Día de Muertos.

Ópera gratuita en el Zócalo

Un espectáculo al aire libre que combina lenguas indígenas y castellano en un montaje especial por la festividad.

Festival del cacao y el chocolate

En el marco del Día de Muertos, encontrarás un festival delicioso que reúne desde cacao hasta pan de muerto y textiles artesanales.

Ofrenda monumental en el Zócalo

Una instalación artística llena de flores de cempasúchil, figuras gigantes y tradición.

Festival Hipnosis

Para los amantes del rock y la psicodelia, este festival ofrece una atmósfera diferente con diversos artistas.

Ballet Folklórico en Chapultepec

Una velada tradicional con un toque contemporáneo: el icónico ballet trae una presentación especial por estos días. Si te late un plan más clásico, este es.

Exposiciones de arte, experiencias inmersivas y figuras monumentales

Desde laberintos temáticos como el de Tim Burton, hasta figuras gigantes de alebrijes en Paseo de la Reforma, la ciudad se convierte en escenario de arte y experiencias nuevas.

Este fin de semana en la CDMX te invita a vivirla al máximo: mezcla tradición, música, arte y gastronomía. No importa si eres local o estás de paso, hay plan para cada gusto.