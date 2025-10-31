Guionista de Netflix y TV Azteca asesina a traductora Daniela Cabrera; el feminicida intentó suicidarse

Guionista de TV Azteca y Netflix comete feminicidio Reportes de seguridad informan que el feminicida intentó quemar el lugar antes de ser aprendido en el lugar de los hechos.

La noche de este jueves 30 de octubre se reportó un nuevo feminicidio que está consternando a las autoridades y a la población general. Un hombre que trabajaba para una televisora y una plataforma de streaming como guionista acabó con la vida de Daniela Cabrera y luego intentó cometer un suicidio.

¿Qué pasó con el guionista de TV Azteca que mató a una mujer en la Alcaldía Álvaro Obregón?

De acuerdo con información de periodistas como Antonio García y Carlos Jiménez un hombre identificado como Samuel García, guionista de TV y Netflix, asesinó a Daniela Cabrera, traductora con quien discutió en Mártires de Tacubaya.

El presunto feminicida fue identificado Samuel García Aunque se publico una foto donde aparecen juntos, se desconoce todavía la relación que García tenía con la víctima

El atacante apuñalo a la víctima con un machete, presuntamente después de haber tenido una discusión. Cuando agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México intentaron detenerlo, se intentó degollar el cuello.

Al controlar la hemorragia, fue asegurado por las autoridades para su respectivo proceso. De momento, se desconoce la relación que tenían ambas personas.