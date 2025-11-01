Festival de Día de Muertos en V. Carranza recibe a más de 15 mil personas

Celebración de Día de Muertos en Venustiano Carranza

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, inauguró los festejos del Día de Muertos 2025; en el arranque de este evento, fueron más de 15 mil personas las que se dieron cita en la explanada de la demarcación en un ambiente familiar, colorido y lleno de tradición; consolidando a la demarcación como uno de los principales puntos culturales de la Ciudad de México para honrar esta emblemática fecha.

Con el corte del listón, la mandataria dio inicio a los festejos y durante su mensaje destacó la importancia de preservar las tradiciones que fortalecen la identidad mexicana y fomentan la convivencia comunitaria. Asimismo, invitó a las familias a disfrutar de las actividades que se desarrollarán durante el fin de semana, diseñadas para todas las edades y con acceso gratuito.

Los atractivos

Acompañada por los diputados federales, Julio César Moreno Rivera, Elena Segura Trejo y Mónica Fernández César, la alcaldesa recorrió las atracciones que el público está disfrutando estos días como una galería de arte gigante, una catacumba, la megaofrenda monumental, catrinas gigantes y un desafiante laberinto.

Además, cuenta con una zona gastronómica, una feria con juegos mecánicos y una Casa del Terror; como parte del programa cultural, el festival también ofrece espectáculos musicales.

La Feria del Chocolate y Pan de Muerto se presenta como uno de los principales atractivos, reuniendo a varios expositores, quienes comparten los sabores, aromas y tradiciones culinarias que acompañan esta fecha tan significativa para las familias mexicanas.

Al mismo tiempo, y con el fin de hacer la cultura más cercana a la gente, cada sede territorial organizó también sus eventos en los diferentes parques y plazas cívicas de la demarcación, en donde, además de encontrar espacios llenos de mucho color, también podrán disfrutar de espectáculos totalmente gratuitos

Algunos de los lugares en los que hay actividades son la Plaza del Ejecutivo en la Territorial Jardín Balbuena, el Parque Fortino Serrano en la Territorial Moctezuma, en la Plaza Adolfo López Mateos en Arenales y en el Parque Aguascalientes en la Territorial Morelos entre otros espacios más y que, en toda la alcaldía continuarán hasta el domingo 2 de noviembre desde las 10 de la mañana a las 11 de la noche.

De esta manera, la alcaldía Venustiano Carranza, bajo el liderazgo de la edil Parra Álvarez, celebra con orgullo una de las tradiciones más entrañables de nuestro país, invitando a todas y todos a vivir el Día de Muertos con alegría y respeto.