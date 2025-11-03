Catean 2 sedes de Casa de las Mercedes

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutó cateos en las dos sedes de la Fundación Casa de las Mercedes, donde se aseguró equipo de cómputo y documentación, con el objetivo de localizar los expedientes de las niñas, adolescentes y personal que han estado vinculados con la institución a lo largo de los años.
En días previos, se descubrió que en el sitio, niñas víctimas de violencia eran sometidas a labores domésticos y a abuso sexual a manos de Aquiles “N”, hijo de la administradora del lugar.
La Fiscalía mantiene investigaciones por los delitos de violación agravada y explotación laboral en agravio de niñas y adolescentes que se encontraban bajo resguardo de la Fundación.
Como parte de las diligencias ministeriales, se han realizado entrevistas, dictámenes periciales en diversas materias y otros actos de investigación orientados a esclarecer los hechos.
El plan de investigación contempla la aplicación del procedimiento de entrevista investigativa a todas las niñas y adolescentes reubicadas, en condiciones seguras y de acompañamiento psicológico, con el fin de recabar sus testimonios de forma cuidadosa y especializada.
Según las autoridades, estas entrevistas permitirán establecer si los hechos denunciados corresponden a casos aislados o a un posible patrón de abusos.