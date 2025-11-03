Clima CDMX: pronóstico para este martes 4 de noviembre Existe alerta por bajas temperaturas en algunas alcaldías de la Ciudad de México. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

Con la llegada del frente frío No. 12 Protección Civil ha activado alerta amarilla y naranja en diversas alcaldías de la Ciudad de México por pronóstico de bajas temperaturas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha activado alerta amarilla y naranja debido al pronóstico de bajas temperaturas en la noche del 3 y mañana del martes 4 de noviembre.

Las alcaldías con alerta naranja son Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan, las cuales se espera alcancen temperaturas entre 1 y 3 grados Celsius.

Mientras que las alcaldías Cuajimalpa de Morelos, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco tienen alerta amarilla por posibles temperaturas entre 4 y 6 grados Celsius.

Para el resto de las alcaldías, a pesar de que hasta el momento no presentan ninguna alerta, aún se espera que sea una noche y mañana fría, aunque no con temperaturas tan bajas.

Debido a las alertas por fuertes fríos, Protección Civil recomienda que te abrigues adecuandamente usando al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana, cubriéndote nariz y boca.

Adicionalmente, sugiere usar crema para proteger e hidratar la piel frente al frío; de ser posible, no exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras con alto contenido de vitaminas A y C.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la noche del lunes 03/11/2025 y la madrugada y mañana del martes 04/11/2025, en las demarcaciones: @cuajimalpa_gob, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace y @XochimilcoAl. #PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/r8w2JGJ8KJ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 3, 2025

Pronóstico de clima para el martes 4 de noviembre en la CDMX.

Además de las alertas por bajas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que la temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 23 a 25 °C.

Además, se espera que la mañana amanezca con un ambiente frío con temperaturas de 0 a 5 °C, con bastante niebla que podría reducir la visibilidad, además de posibles heladas en zonas altas.

Durante el resto del día se pronostica que el cielo esté medio nublado, provocando un ambiente templado, sin probabilidad de lluvia. Por lo que no deberás olvidar el suéter al salir de casa para no pasar frío.

Pese a que el pronóstico les podría parecer bien a los amantes de días fríos, la buena noticia es que el frente frío ya está saliendo de la CDMX, pues se espera que durante la mañana del martes se dirija al sureste hacia el mar Caribe.