Festival de Catrinas iluminará el cielo de Huixquilucan con globos de cantoya

Huixquilucan se prepara para vivir una de las celebraciones más coloridas y tradicionales del año con el Festival de Catrinas 2025, que en esta edición contará con la liberación de globos de Cantoya, une vento que promete llenar el cielo de luces, colores y mensajes de esperanza.

El encuentro se realizará el próximo 7 de noviembre a las 18:00 horas en El Breñal, ubicado en Carretera La Cañada-San Juan Yautepec, kilómetro 2.5, donde las familias podrán disfrutar no solo del espectáculo visual de los globos, sino también de una velada cultural que incluirá cuenta cuentos con leyendas de terror y la proyección de una película alusiva a la temporada.

El gobierno municipal de Huixquilucan, encabezado por la administración 2025–2027, busca con este tipo de actividades fortalecer la identidad cultural, fomentar la convivencia familiar y rendir homenaje a las tradiciones mexicanas que giran en torno al Día de Muertos, una de las festividades más significativas del país.

Para quienes deseen participar en la liberación de los globos de Cantoya, las inscripciones comenzaron el 10 de octubre y se cerrarán el 22 de octubre a las 15:00 horas. Los interesados deben presentar su solicitud de registro en las oficinas de la Casa de Cultura Sor Juana Inés de la Cruz, en Zacamulpa; en el Jardín de la Cultura Huixquilucan Centro; o en las oficinas de Administración Municipal ubicadas en la Plaza Andador, avenida Jesús del Monte 271, colonia Jesús del Monte.

Una vez realizado el registro, se asignará un folio a cada participante. El cupo está limitado a las primeras 55 personas, quienes podrán asistir con un acompañante. La convocatoria destaca que esta actividad busca promover el arte popular y las expresiones creativas de la comunidad, ofreciendo una oportunidad única para compartir en familia una noche mágica.

Con el cielo iluminado por decenas de globos flotando lentamente entre las montañas, el Festival de Catrinas 2025 promete ser un espectáculo inolvidable que reafirma el orgullo de Huixquilucan por sus raíces y tradiciones.

Informes y registro:Teléfonos: 55 82 84 22 20 y 55 52 91 33 14 ext. 1070.